警驅散太陽花判賠111萬兩方都不滿意 高院庭期排到明年

6年多前太陽花學運攻占行政院，台聯前立委周倪安等29人認為警方執法過當，提告向台北市政府、市警局求償，台北地院認定部分員警執法逾越比例原則讓人民受傷，去年10月判市警局應賠償周等10人共111萬餘元，但市府不用賠。市警局和12名受傷民眾皆上訴，高等法院今行準備程序，今已將準備程序庭期排至明年1月13日。

因原告周榮宗過世，妻、子繼承訴訟，因此獲賠人數為14人。

本件是國內法院首度針對警方處理陳抗案件，沒有拍到警察攻擊民眾影像卻仍判決要負國家賠償責任的案件。2014年反服貿運動激起太陽花學運，3月23日民眾進入行政院並舉海報要求退回服貿，警方執行驅離任務時爆發流血衝突，之後民告官訴訟不斷。國賠案原有34名民眾提告，一審期間5人撤告，29人持續打官司，分別求償醫療費、精神慰撫金，總金額約838萬餘元。

北院判決指民眾在禁制區內抗議，屬非法集會，警方驅離非法「和平」集會，應避免使用強制力，避免發生寒蟬效應，依法可命令解散、強制驅離，也可攜帶警械到場執行職務；若柔性勸說命令解散無法達成效果，施用強制力是不得已的決定，包括分開手勾手的民眾、拉離或抬離坐、躺的民眾，「但不應該把民眾當成敵人，基於教訓、洩憤和報復而攻擊民眾身體」。

北市警上訴指，警察局一向以最大容忍態度包容理性抗爭，但陳抗人士在行政院違法集會，影響社會秩序甚鉅，警察局採取先勸離、再抬離的「漸進式」驅離，有正當性，北院審認「比例原則」時沒有尊重、考量警察的「即時裁量權限」。北市警認為，會受傷的原因很多，本件沒有直接具體證據就認定是員警逾越比例原則所致。

高院今行準備程序，12名陳抗民眾未到，委由16名律師出庭。律師團表示，請求權基礎為警械使用條例第11條第2項前段「警察人員執行職務違反本條例使用警械規定，因而致人受傷、死亡或財產損失者，由各該級政府支付醫療費、慰撫金、補償金或喪葬費」和國家賠償法第2條「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。」。

上訴者之一、男子張秉生表示，以為驗傷單可證明有在現場，但一審時沒有陳述機會，沒想到請求國賠1萬多元遭駁回；律師今表示，張聲請高院「訊問當事人」，還原受傷經過。