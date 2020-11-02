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未正面環抱輪椅致老嫗摔傷頭 照顧服務員涉過失遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一名羅姓照顧服務員前年間居家照護一名李姓老嫗，抱上輪椅時不慎讓她數度跌倒重摔，老婦不幸於40天後病逝，家屬認為死因與跌倒撞傷頭部有關而提告。台北地檢署認定，死因為自身疾病，但羅女未依照護手冊從正面環抱導致重摔，今依過失傷害罪起訴。

據了解，70多歲的李姓老嫗因罹患「慢性脫髓鞘多發性神經炎（CIDP）」，全身無力必須由他人照料日常生活。「喘息服務」為家庭照顧者提供短期照顧服務，讓家庭照顧者獲得休息。服務項目分為「社區喘息服務」、「居家喘息服務」、「機構喘息服務」。

2018年5月間，20多歲的羅女赴一個有兩個老人需要照顧的家庭提供「居家喘息服務」，主要工作內容是上午照顧80多歲的老翁，下午則幫忙70多歲的老嫗洗澡。案發當日，羅女在浴室幫老嫗洗澡，接著從後方撐起腋下，以環抱式欲將老嫗扶上輪椅。

由於老嫗全身癱軟、雙腿無法施力，羅女用盡力氣持續嘗試了6、7次都失敗收場，這行為也讓老嫗連重摔7、8次，頭部因倒地碰撞腫了一個大包，送醫後暫無大礙。

豈料，老嫗卻於跌倒送醫後40天逝世，家屬因此憤而控告羅女。據悉，羅女在事發後出國，傳拘不到遭通緝，直到今年9月返台歸案。她到案否認自己有任何過失，辯稱經評估當時所為是正確作法，只是因為老嫗無法出力才會一直從輪椅滑落。

檢察官調閱老嫗病歷紀錄，認定死因為疾病影響至心肺功能，與頭部傷勢無關因果關係。檢方傳喚羅女的督導並參考照護手冊，認為應從正面環抱，讓無法自行站立的病患將重心靠在照護員身上，羅女姿勢錯誤致老嫗重心不穩摔倒，涉有過失，今依法起訴。

一名羅姓照顧服務員前年間居家照護一名李姓老嫗，抱上輪椅時不慎讓她數度跌倒重摔，老婦不幸於40天後病逝，家屬認為死因與跌倒撞傷頭部有關而提告。台北地檢署認定，死因為自身疾病，但羅女未依照護手冊從正面環抱導致重摔，今依過失傷害罪起訴。圖／本報資料照。
一名羅姓照顧服務員前年間居家照護一名李姓老嫗，抱上輪椅時不慎讓她數度跌倒重摔，老婦不幸於40天後病逝，家屬認為死因與跌倒撞傷頭部有關而提告。台北地檢署認定，死因為自身疾病，但羅女未依照護手冊從正面環抱導致重摔，今依過失傷害罪起訴。圖／本報資料照。

老翁 通緝

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