強盜流鶯1000元嘆要背5年刑 法官：不值得同情加重判

男子王彥因「心情不好」，帶著空氣槍和辣椒水洗劫在萬華站壁的流鶯，恫嚇「大家都是混一口飯吃的」，但僅搶到1千元。王事後向朋友埋怨辣椒水1瓶要600元，他還搭捷運、買檳榔，折合完才搶到300元，卻要「背5年刑期，我看去偷好了」。台北地院依攜帶凶器強盜罪判王7年6月徒刑，高等法院駁回他上訴，刑期比他預想得來得重。

王彥（33歲）從事園藝工作，育有1子，但他有毒品、妨害公務、傷害、恐嚇等前科。

去年5月27日晚上8點多，王彥到台北市西昌街物色流鶯，他鎖定一名女子、佯稱要買春，雙方以「全套1500元」談妥價格後，由女子帶王進入一間套房。當兩人入房後，王隨即掏「槍」、拉滑套，他瞄準女子說「大家都是混一口飯吃的，把錢交出來」；女子懼怕，只好掏出身上僅有的1千元現金，求饒說「不要傷害我」。

王搶到1千元後，拿起辣椒水狂噴流鶯的臉和脖子，流鶯驚慌，拿著皮包往前亂甩、大喊「救命」，王關上房門逃離。

遭搶的流鶯事後報警，萬華分局警方受理。隔天晚上，王彥因在新北市土城區和李姓男子發生持槍糾紛，土城分局廣福派出所員警逮捕擁槍的王，還在他身上搜出辣椒水，萬華警方得知後，確認犯嫌意外落網。

扣案的空氣槍經檢測，並不具殺傷力，但槍枝與貝瑞塔手槍的不同處僅在槍管最前緣的管膛外緣是銀白色，一般人難以識別。

高等法院審理發現，王彥曾和友人說「我這有貝瑞塔玩具槍，很像真槍，可以擊發霹靂炮，打出去別人以為是真槍…我那支絕對嚇死，還有辣椒水」，認定他有加重強盜犯意。王辯說，因為這名流鶯和他所屬的天龍堂松山分會的馬伕「小賴」有金錢糾紛，「小賴」要他幫忙討錢，才會去萬華找流鶯算帳。