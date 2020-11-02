醉漢推倒警察遭噴辣椒水 嗆聲「你們跟鬼一樣、噴三小」被起訴

台中市柯姓男子在今年7月間酒後騎車上路，因大燈沒開遭警攔查，柯不配合酒測，當場推倒警員，警方用辣椒水制止，柯還不斷嗆聲「噴三小」、「你們跟鬼一樣」，警方將柯制伏後，施以酒測，酒精濃度達每公升0.71毫克，台中地檢署今偵結，依公共危險、妨害公務二罪嫌起訴。

起訴書指出，柯姓男子在今年7月24日晚間8時許，在台中市后里區后里夜市喝完啤酒後，騎車上路，行經后里區甲后路時，因機車大燈沒開，遭巡邏的警員攔查，警員聞到柯身上有酒味，因此請柯配合酒測，柯不願配合，直接徒手推倒執勤的警員，並罵髒話、嗆聲「你給我閃遠一點」，警員被柯推倒在地。

警員隨即拿出辣椒水對著柯臉部噴灑，柯仍不願就範，嘴裡不斷以台語大罵「噴三小」、「你們三小」、「你們跟鬼依樣」等辱罵警員的言語，柯為後被警員制伏後，測得酒精濃度為每公升0.71毫克，全案警詢後依公共危險、妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦。