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醉漢推倒警察遭噴辣椒水 嗆聲「你們跟鬼一樣、噴三小」被起訴
台中市柯姓男子在今年7月間酒後騎車上路，因大燈沒開遭警攔查，柯不配合酒測，當場推倒警員，警方用辣椒水制止，柯還不斷嗆聲「噴三小」、「你們跟鬼一樣」，警方將柯制伏後，施以酒測，酒精濃度達每公升0.71毫克，台中地檢署今偵結，依公共危險、妨害公務二罪嫌起訴。
起訴書指出，柯姓男子在今年7月24日晚間8時許，在台中市后里區后里夜市喝完啤酒後，騎車上路，行經后里區甲后路時，因機車大燈沒開，遭巡邏的警員攔查，警員聞到柯身上有酒味，因此請柯配合酒測，柯不願配合，直接徒手推倒執勤的警員，並罵髒話、嗆聲「你給我閃遠一點」，警員被柯推倒在地。
警員隨即拿出辣椒水對著柯臉部噴灑，柯仍不願就範，嘴裡不斷以台語大罵「噴三小」、「你們三小」、「你們跟鬼依樣」等辱罵警員的言語，柯為後被警員制伏後，測得酒精濃度為每公升0.71毫克，全案警詢後依公共危險、妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦。
台中地檢署今偵結，柯已承認涉案，全案依妨害公務、公共危險罪嫌起訴，因兩罪犯意各別、行為互殊，建請法院分論併罰。
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