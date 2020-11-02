汽車路邊起步害2機車擦撞 司機辯跟他沒關係被法官打臉

基隆市林姓男子從安一路邊開車駛進車道時，2名機車騎士閃避不及擦撞，女騎士倒地受傷。林男辯稱，有看後方沒車才起步，從頭到尾都沒撞到機車，車禍跟他沒關係。基隆地院法官勘驗車禍影像，認定車禍是因林自路邊起駛，未注意後方來車並禮讓先行造成，依過失傷害罪處林3月徒刑。全案可上訴。

判決指出，林男去年12月4日近午從安一路路邊貿然起步，準備進入車道駛往市區時，劉姓男子騎機車經過，見狀煞車並向左閃避，並與騎在他左側的阮女機車發生碰撞。阮女人、車倒地，右膝挫傷、右腳擦傷。

林男肇事後，副駕駛座女性乘客下車扶起阮女，林駕車離去。基隆地檢署偵結，依傷害罪嫌將林起訴；林涉肇事逃逸罪部分不起訴。

法院審理時，林男辯稱開車前有打左轉方向燈，並確定後方沒車才起步。此時1輛外送員機車很快地超過他的車，另1輛機車也很快地超過，接著2車相撞，女騎士摔倒，外送員的車往前滑行沒有倒地。他在機車互撞後才從路邊開出來，從頭到尾都沒有撞到機車，車禍跟他沒有關係，他沒有過失。

法官當庭勘驗現場監視器拍攝畫面，畫面時間上午11點25分30秒，林車左邊方向燈閃爍，25分35秒後開始往左偏行欲進入車道，左邊方向燈關閉。25分39秒後左前輪駛入車道，25分40秒2輛機車一前一後出現。

畫面顯示，劉男機車在11點25分41秒接近林車左側中前車身時，2輛機車幾乎平行。林車一直緩慢向左切入車道，劉車煞車燈亮起向左偏行，與阮女機車極為接近，隨後發生擦撞，阮女倒地。

法官指出，劉男機車在距林車車尾不到1輛機車距離時，林車左後輪仍未進入車道，此時如有注意後方來車，不可能沒發現機車。因林開車繼續向左切，造成劉向左偏行，擦撞阮女機車，足見車禍是因林自路邊起駛，未注意後方來車並禮讓機車優先通行，林的辯詞不足採信。