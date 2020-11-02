快訊

評／川普競選連任 美方針對短期威脅的非對稱建軍指導

東南亞疫情燒進來 今再增5例外籍境外移入確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽車路邊起步害2機車擦撞 司機辯跟他沒關係被法官打臉

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓男子從安一路邊開車駛進車道時，2名機車騎士閃避不及擦撞，女騎士倒地受傷。林男辯稱，有看後方沒車才起步，從頭到尾都沒撞到機車，車禍跟他沒關係。基隆地院法官勘驗車禍影像，認定車禍是因林自路邊起駛，未注意後方來車並禮讓先行造成，依過失傷害罪處林3月徒刑。全案可上訴。

判決指出，林男去年12月4日近午從安一路路邊貿然起步，準備進入車道駛往市區時，劉姓男子騎機車經過，見狀煞車並向左閃避，並與騎在他左側的阮女機車發生碰撞。阮女人、車倒地，右膝挫傷、右腳擦傷。

林男肇事後，副駕駛座女性乘客下車扶起阮女，林駕車離去。基隆地檢署偵結，依傷害罪嫌將林起訴；林涉肇事逃逸罪部分不起訴。

法院審理時，林男辯稱開車前有打左轉方向燈，並確定後方沒車才起步。此時1輛外送員機車很快地超過他的車，另1輛機車也很快地超過，接著2車相撞，女騎士摔倒，外送員的車往前滑行沒有倒地。他在機車互撞後才從路邊開出來，從頭到尾都沒有撞到機車，車禍跟他沒有關係，他沒有過失。

法官當庭勘驗現場監視器拍攝畫面，畫面時間上午11點25分30秒，林車左邊方向燈閃爍，25分35秒後開始往左偏行欲進入車道，左邊方向燈關閉。25分39秒後左前輪駛入車道，25分40秒2輛機車一前一後出現。

畫面顯示，劉男機車在11點25分41秒接近林車左側中前車身時，2輛機車幾乎平行。林車一直緩慢向左切入車道，劉車煞車燈亮起向左偏行，與阮女機車極為接近，隨後發生擦撞，阮女倒地。

法官指出，劉男機車在距林車車尾不到1輛機車距離時，林車左後輪仍未進入車道，此時如有注意後方來車，不可能沒發現機車。因林開車繼續向左切，造成劉向左偏行，擦撞阮女機車，足見車禍是因林自路邊起駛，未注意後方來車並禮讓機車優先通行，林的辯詞不足採信。

交通部公路總局台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會鑑定肇事原因，指林車路邊起駛，未注意看清左側直行來車並禮讓先行為肇事原因；劉車、阮車直行煞閃不及無肇事因素。法院審結，依過失傷害罪處林3月徒刑，如易科罰金以1千元折算1日。

林男開車從路邊起步，駛進車道時造成2輛機車擦撞，女騎士受傷，林男辯稱車禍跟他沒關係。基隆地院審結，認定車禍是因林自路邊起駛，未注意後方來車並禮讓先行造成，依過失傷害罪處林3月徒刑。記者邱瑞杰／攝影
林男開車從路邊起步，駛進車道時造成2輛機車擦撞，女騎士受傷，林男辯稱車禍跟他沒關係。基隆地院審結，認定車禍是因林自路邊起駛，未注意後方來車並禮讓先行造成，依過失傷害罪處林3月徒刑。記者邱瑞杰／攝影

車道 車禍 基隆

延伸閱讀

外送員臨停區11月1日上路 二市場拿等熱區前30分鐘停免費

台中外送員車禍 每月平均80件

客致電反應外送員運送飲料破掉 店家怨：每次都要店家吞？

做餐太慢店員被咆哮？網看影片都傻眼反挺外送員

相關新聞

道士路過僻巷「鐵桶突倒下」灑落人骨 竟破沈冤16年殺人案

沈冤16年白骨藏鐵桶放路邊，沒人發現，道士經過，鐵桶竟倒了! 彰化縣賴姓男子16年前因懷疑前妻洪女與李姓男子過從甚密，與...

醉漢推倒警察遭噴辣椒水 嗆聲「你們跟鬼一樣、噴三小」被起訴

台中市柯姓男子在今年7月間酒後騎車上路，因大燈沒開遭警攔查，柯不配合酒測，當場推倒警員，警方用辣椒水制止，柯還不斷嗆聲「...

汽車路邊起步害2機車擦撞 司機辯跟他沒關係被法官打臉

基隆市林姓男子從安一路邊開車駛進車道時，2名機車騎士閃避不及擦撞，女騎士倒地受傷。林男辯稱，有看後方沒車才起步，從頭到尾...

開法拉利逆向撞死人 駕駛賠800萬獲緩刑

新北男子林商彥去年11月駕駛法拉利跑車返家，途經新莊區福營路時，突然逆向行駛，撞上2輛機車，釀1死1傷悲劇，經新北地院審...

低收戶男學生載女同學車禍1死1傷 大貨車司機被起訴

桃園市私立啟英高中宋姓男學生去年10月31日傍晚搭載鍾姓女生從中壢區新生路3段往高鐵青埔站行駛，未料陳姓大貨車司機在大圳...

愛上賣菜女殺死她男友 他喊「我是被害人」判14年定讞

從事資源回收的男子戴千翔愛上在市場賣菜的越南籍阮姓女子，除不斷打電話騷擾外，還和阮女的湯姓男友發生口角，拿尖銳的鐵片殺死...

民團質疑司法院大撒幣 司改沒半步

台灣陪審團協會和立法委員邱顯智今天召開記者會，呼籲司法院應正視司法改革核心問題，改善司法血汗、促進公正審判，而非「大内宣...

性侵犯刑後放回社區？ 衛福、法務部：強制治療非刑罰

犯乘機猥褻的盧姓男子在服完刑後「強制治療」逾9年，加上其他法官也認為刑法、性侵害犯罪防治法等條文有違憲之虞，皆聲請釋憲，...

遛鳥遭強制治療4年是刑度7倍 聲請釋憲法官：不符比例

盧姓男子因乘機猥褻等罪遭判3年5月徒刑，2011年縮刑執畢後，持續到台中監獄強制治療，今年3月他通過鑑定、評估，但台中高...

長榮女大生遭擄殺敏感時刻 性侵犯治療憲法法庭明辯論

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女生上月28日遭男子梁育誌擄殺，震驚社會，梁有多次偷竊女性內褲前科也惹議，恰巧大法官明天將就「性侵...

鄰居抽菸燻我家 提告獲賠

現代人講求居住品質，擁有乾淨的空氣更是基本，如果鄰居抽菸的菸味飄進自家，多數無法忍受。北市一名孕婦受不了鄰居在陽台抽菸，...

拐2童被揭穿 叔叔逃5小時落網

卅八歲邱姓男子前天下午騎機車經過桃園市龍潭區巷子，發現一對小姊弟在住家前玩，他停車聊天搭訕，藉口去看小白兔要騙姊弟上車，...

熱門新聞

陳姓女大生險遭擄走案未受理 台南歸仁警分局長被拔官

長榮女大生慘死 馬來西亞痛心雙親飛抵台灣了

影／長榮女大生遇害…馬來西亞雙親抵台 生母「沿路痛哭」

案發路以前連蟑螂都看不到 長榮女大生嘆：用一條人命才照亮

影／女大生母摀臉喊「我不要這樣子」 認屍哭聲穿門板

影／新莊男從5樓墜落 擊中路過女騎士受輕傷 男子命危送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。