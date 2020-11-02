快訊

評／川普競選連任 美方針對短期威脅的非對稱建軍指導

東南亞疫情燒進來 今再增5例外籍境外移入確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開法拉利逆向撞死人 駕駛賠800萬獲緩刑

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北男子林商彥去年11月駕駛法拉利跑車返家，途經新莊區福營路時，突然逆向行駛，撞上2輛機車，釀1死1傷悲劇，經新北地院審理，今天被依過失致死罪判刑6月，得易科罰金，緩刑4年。全案可上訴。

檢方起訴指出，林男（40歲）去年11月26日下午3時開著向友人借來的紅色法拉利返家，因逆向行駛，先後撞上迎面而來的2輛機車，導致騎車的蘇姓女子（39歲）和林姓女子（39歲）受傷。事發後，蘇女因頭部受創、肋骨骨折併氣血胸，送醫不治，林女則是雙手、雙膝和顏面多處擦挫傷。

審理時，林男坦承不諱，也積極與蘇女家屬、林女談和解，最後以800萬元與蘇女家屬達成和解。

法院認為，林男疏於注意，貿然逆向行駛造成死傷，行為構成過失致死罪，但考量他事後立即向警方自首，偵審階段也都坦承犯行，加上沒有前科、已與被害人達成調解等情，因此予以緩刑4年，以勵自新。

男子林商彥駕駛的紅色法拉利因逆向衝撞２輛機車，車頭嚴重扭曲變形，釀1死1傷悲劇。本報資料照片
男子林商彥駕駛的紅色法拉利因逆向衝撞２輛機車，車頭嚴重扭曲變形，釀1死1傷悲劇。本報資料照片

新北 法拉利 骨折

延伸閱讀

貨車側撞機車致騎士枉死 屏東地院判6月徒刑

車道傻傻分不清！ 龍潭中原路頻傳汽車逆向行駛

19歲青年騎車撞死58歲男 判賠4萬8千分期付款獲緩刑

銅鑼灣書店「政治性」潑漆案 3嫌鞠躬道歉求緩刑

相關新聞

道士路過僻巷「鐵桶突倒下」灑落人骨 竟破沈冤16年殺人案

沈冤16年白骨藏鐵桶放路邊，沒人發現，道士經過，鐵桶竟倒了! 彰化縣賴姓男子16年前因懷疑前妻洪女與李姓男子過從甚密，與...

醉漢推倒警察遭噴辣椒水 嗆聲「你們跟鬼一樣、噴三小」被起訴

台中市柯姓男子在今年7月間酒後騎車上路，因大燈沒開遭警攔查，柯不配合酒測，當場推倒警員，警方用辣椒水制止，柯還不斷嗆聲「...

汽車路邊起步害2機車擦撞 司機辯跟他沒關係被法官打臉

基隆市林姓男子從安一路邊開車駛進車道時，2名機車騎士閃避不及擦撞，女騎士倒地受傷。林男辯稱，有看後方沒車才起步，從頭到尾...

開法拉利逆向撞死人 駕駛賠800萬獲緩刑

新北男子林商彥去年11月駕駛法拉利跑車返家，途經新莊區福營路時，突然逆向行駛，撞上2輛機車，釀1死1傷悲劇，經新北地院審...

低收戶男學生載女同學車禍1死1傷 大貨車司機被起訴

桃園市私立啟英高中宋姓男學生去年10月31日傍晚搭載鍾姓女生從中壢區新生路3段往高鐵青埔站行駛，未料陳姓大貨車司機在大圳...

愛上賣菜女殺死她男友 他喊「我是被害人」判14年定讞

從事資源回收的男子戴千翔愛上在市場賣菜的越南籍阮姓女子，除不斷打電話騷擾外，還和阮女的湯姓男友發生口角，拿尖銳的鐵片殺死...

民團質疑司法院大撒幣 司改沒半步

台灣陪審團協會和立法委員邱顯智今天召開記者會，呼籲司法院應正視司法改革核心問題，改善司法血汗、促進公正審判，而非「大内宣...

性侵犯刑後放回社區？ 衛福、法務部：強制治療非刑罰

犯乘機猥褻的盧姓男子在服完刑後「強制治療」逾9年，加上其他法官也認為刑法、性侵害犯罪防治法等條文有違憲之虞，皆聲請釋憲，...

遛鳥遭強制治療4年是刑度7倍 聲請釋憲法官：不符比例

盧姓男子因乘機猥褻等罪遭判3年5月徒刑，2011年縮刑執畢後，持續到台中監獄強制治療，今年3月他通過鑑定、評估，但台中高...

長榮女大生遭擄殺敏感時刻 性侵犯治療憲法法庭明辯論

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女生上月28日遭男子梁育誌擄殺，震驚社會，梁有多次偷竊女性內褲前科也惹議，恰巧大法官明天將就「性侵...

鄰居抽菸燻我家 提告獲賠

現代人講求居住品質，擁有乾淨的空氣更是基本，如果鄰居抽菸的菸味飄進自家，多數無法忍受。北市一名孕婦受不了鄰居在陽台抽菸，...

拐2童被揭穿 叔叔逃5小時落網

卅八歲邱姓男子前天下午騎機車經過桃園市龍潭區巷子，發現一對小姊弟在住家前玩，他停車聊天搭訕，藉口去看小白兔要騙姊弟上車，...

熱門新聞

陳姓女大生險遭擄走案未受理 台南歸仁警分局長被拔官

長榮女大生慘死 馬來西亞痛心雙親飛抵台灣了

影／長榮女大生遇害…馬來西亞雙親抵台 生母「沿路痛哭」

案發路以前連蟑螂都看不到 長榮女大生嘆：用一條人命才照亮

影／女大生母摀臉喊「我不要這樣子」 認屍哭聲穿門板

影／新莊男從5樓墜落 擊中路過女騎士受輕傷 男子命危送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。