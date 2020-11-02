開法拉利逆向撞死人 駕駛賠800萬獲緩刑

新北男子林商彥去年11月駕駛法拉利跑車返家，途經新莊區福營路時，突然逆向行駛，撞上2輛機車，釀1死1傷悲劇，經新北地院審理，今天被依過失致死罪判刑6月，得易科罰金，緩刑4年。全案可上訴。

檢方起訴指出，林男（40歲）去年11月26日下午3時開著向友人借來的紅色法拉利返家，因逆向行駛，先後撞上迎面而來的2輛機車，導致騎車的蘇姓女子（39歲）和林姓女子（39歲）受傷。事發後，蘇女因頭部受創、肋骨骨折併氣血胸，送醫不治，林女則是雙手、雙膝和顏面多處擦挫傷。

審理時，林男坦承不諱，也積極與蘇女家屬、林女談和解，最後以800萬元與蘇女家屬達成和解。