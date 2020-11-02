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低收戶男學生載女同學車禍1死1傷 大貨車司機被起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市私立啟英高中宋姓男學生去年10月31日傍晚搭載鍾姓女生從中壢區新生路3段往高鐵青埔站行駛，未料陳姓大貨車司機在大圳路交叉路口迴轉倒車，與宋姓男學生機車發生撞擊車禍，造成宋姓男學生死亡、鍾姓女學生重傷，桃園地檢署今天上午偵結，陳姓司機依過失致死罪嫌提起公訴。

檢警調查，私立啟英高中17歲宋姓男學生為低收戶家庭，平時打工兼差2份工作貼補家用，去年11月31日傍晚，他下課騎乘重機搭載17歲鍾姓女同學，從中壢區新生路3段往高鐵青埔站行駛，當時陳姓大貨車司機（34歲）原是朝往高鐵青埔方向，因臨時欲改道，在新生路3段、大圳路口，竟疏忽未注意，在該路口迴轉倒車，遭宋姓男生機車直行撞擊車禍，宋姓男學生送醫不治，鍾姓女學生頭部重傷昏迷送醫急救後挽回一命。

根據桃園市府車輛事故鑑定會鑑定結論指出，宋姓男學生無照駕駛重機，行經該處未注意車前狀況為肇事主因，陳姓大貨車司機駕駛大貨車，未謹慎緩慢注意其他車輛倒車為肇事次因。

桃檢表示，針對鍾姓女學生控告陳姓大貨車司機過失傷害罪嫌，陳姓司機今年9月間與鍾姓女學生達成和解，陳姓司機涉及過失傷害犯行偵結不起訴處分，但是陳姓司機未謹慎緩慢注意其他車輛倒車造成宋姓男學生車禍死亡犯行，偵結依過失致死罪嫌提起公訴。

桃園市私立啟英高中宋姓男學生去年10月31日與大貨車發生車禍，宋姓男生死亡、鍾姓女生重傷，桃園地檢署偵結，陳姓司機過失致死罪嫌提起公訴。記者曾增勳／翻攝
桃園市私立啟英高中宋姓男學生去年10月31日與大貨車發生車禍，宋姓男生死亡、鍾姓女生重傷，桃園地檢署偵結，陳姓司機過失致死罪嫌提起公訴。記者曾增勳／翻攝

高鐵 車禍

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