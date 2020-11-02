低收戶男學生載女同學車禍1死1傷 大貨車司機被起訴

桃園市私立啟英高中宋姓男學生去年10月31日傍晚搭載鍾姓女生從中壢區新生路3段往高鐵青埔站行駛，未料陳姓大貨車司機在大圳路交叉路口迴轉倒車，與宋姓男學生機車發生撞擊車禍，造成宋姓男學生死亡、鍾姓女學生重傷，桃園地檢署今天上午偵結，陳姓司機依過失致死罪嫌提起公訴。

檢警調查，私立啟英高中17歲宋姓男學生為低收戶家庭，平時打工兼差2份工作貼補家用，去年11月31日傍晚，他下課騎乘重機搭載17歲鍾姓女同學，從中壢區新生路3段往高鐵青埔站行駛，當時陳姓大貨車司機（34歲）原是朝往高鐵青埔方向，因臨時欲改道，在新生路3段、大圳路口，竟疏忽未注意，在該路口迴轉倒車，遭宋姓男生機車直行撞擊車禍，宋姓男學生送醫不治，鍾姓女學生頭部重傷昏迷送醫急救後挽回一命。

根據桃園市府車輛事故鑑定會鑑定結論指出，宋姓男學生無照駕駛重機，行經該處未注意車前狀況為肇事主因，陳姓大貨車司機駕駛大貨車，未謹慎緩慢注意其他車輛倒車為肇事次因。