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殉職飛官告別式時間未定案 傷心妻發文網友鼻酸

聯合報 / 記者尤聰光王慧瑛／連線即時報導

一架F-5E單座戰機上月29日失事墜海，29歲飛官朱冠甍殉職，留下剛滿周歲女兒「豬以巴」及妻子，幸福家庭破碎。朱妻透過IG發文傳遞思念，寫到「把拔，以巴想你了」，簡單幾字，卻是家人心中最深沉的痛。朋友紛紛留言打氣「把拔提前去很遠的地方，以後就會見面了」，希望家屬能挺過難關。

蔡英文總統、副總統賴清德、國防部長嚴德發等人日前接連到台東弔唁，也安慰家屬。朱冠甍的告別式，原本軍方暫訂11月4日舉行，從台東市立殯儀館移往基地內辦告別式，但軍方今天表示，細節、時間等要與家屬再討論，須取得家屬同意，目前告別式時間未定案。

朱冠甍和妻子愛情長跑多年，已登記結婚並育有一女，兩人原訂今年4月要在朱的老家彰化辦婚禮，受疫情影響而延期，如今朱冠甍不在了，朱妻再也等不到兩人期盼已久的婚禮，成為遺憾。

朱冠甍是多才多藝的陽光男孩，他喜歡玩樂團、潛水打魚，也深愛妻女，他IG發文分享不少家庭照，洋溢幸福。今年9月3日軍人節，他發文寫到，想說的話很多，能改變的太少，期待國軍能愈來愈好，用前瞻的思維帶現在的兵，打未來的仗，展現他從軍意念堅定。

去年12月，他在IG發文分享一張全家福照片，朱冠甍著軍服抱著襁褓中的女兒「豬尾巴」，妻子著白紗，一家三口幸福同框照，閃耀著幸福光芒。今年9月女兒周歲那天，他IG發文說，決定戒菸離開十年「好友」，當作給家人最棒的禮物，展現對家人深情的一面。

朱妻透過IG發文傳遞思念，寫到「把拔，以巴想你了」，搭配黑白照片，簡單幾字，卻是家人心中最深沉的痛，讓人看了不捨。記者王慧瑛翻攝
朱妻透過IG發文傳遞思念，寫到「把拔，以巴想你了」，搭配黑白照片，簡單幾字，卻是家人心中最深沉的痛，讓人看了不捨。記者王慧瑛翻攝

告別式 婚禮

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