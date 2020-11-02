愛上賣菜女殺死她男友 他喊「我是被害人」判14年定讞

從事資源回收的男子戴千翔愛上在市場賣菜的越南籍阮姓女子，除不斷打電話騷擾外，還和阮女的湯姓男友發生口角，拿尖銳的鐵片殺死湯，一、二審均依殺人罪判刑14年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，戴千翔（68歲）以「介紹工作」為由，拿到阮女的手機號碼，每天打十幾通電話騷擾，過年過節還會送餅、紅包給對方，不時到阮女賣菜的地方找人。

阮女不堪其擾，曾把戴千翔打來的電話交給湯接聽，雙方發生口角；去年3月25日中午，戴騎乘沒有車牌的拼裝車，和湯狹路相逢，雙方發生拉扯，戴持拼裝車上的尖銳鐵片朝湯的右胸下方往上刺入，湯因胸主動脈、肺臟和肝臟受損，送醫仍死亡。

戴千翔犯後騎車逃逸藏匿，丟棄行凶的血衣，在三峽、土城等地變裝躲藏多日，被檢方發布通緝後，最後在樹林一處雞寮落被警方逮補；偵訊時，戴起先辯稱是對方先持鐵棍攻擊，自己隨手從回收物品中拿了一個鐵片順勢反擊，否認有殺人犯意，但在羈押庭又稱自己只有拿著鐵片，是湯朝他方向衝去，才會被鐵片刺到。這兩種說詞都不被採信。

一審認為，根據監視器畫面認定戴千翔的犯行，但戴卻矢口否認，還不斷指責湯姓死者和阮女，並稱警方作假，簡直視人命如草芥，判刑14年徒刑。

戴千翔上訴稱是現場路面高低落差大，湯自己衝向他，才會被鐵片刺入身亡，他沒有罪責，事後又稱正當防衛，但法官不採信；二審認為，戴千翔犯後態度惡劣，面對詢問是否和家屬和解，竟回應「我沒有殺人，沒有和解義務」，一審判決無違誤，駁回上訴。