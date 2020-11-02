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道士路過僻巷「鐵桶突倒下」灑落人骨 竟破沈冤16年殺人案

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

沈冤16年白骨藏鐵桶放路邊，沒人發現，道士經過，鐵桶竟倒了! 彰化縣賴姓男子16年前因懷疑前妻洪女與李姓男子過從甚密，與李男發生爭執後竟將李男勒死，裝入鐵桶藏在大村鄉一處偏僻防火巷內，今年被一名路過道士發現，嚇到報警處理，警方突破嫌犯心防後，嫌犯賴男終於坦承犯行，彰化地檢署依殺人罪嫌將他起訴。

賴姓道士今年5月行經在大村鄉一處三合院旁的防火巷時，突撞倒後方鐵桶，鐵桶竟散落一地人骨，他嚇得報警。

警方清查鐵桶內發現人骨和衣物及證件，証件已模糊不清，經比對後，發現死者是當年29歲的李姓男子，再去詢問李男家人，家人說原以為李男只是失蹤，當時李男和一名洪女似乎有在交往，警方找到洪女，突破心防後，洪女坦承是他前夫所為。

原來賴男(51歲)在2004年4月間因不滿前妻洪女與同事李男過從甚密，某日在大村鄉山腳路遇到李男，兩人一言不合，賴男以石頭重擊李男頭部，李男昏倒，賴男將昏倒的李男裝進車內，再以繩子勒他頸部將他勒死，並載到大村鄉美港村一處三合院旁的防火巷裝入鐵桶中。

沒想到放著屍體的鐵桶竟16年來都沒被發現，直到今年賴姓男子(道士)行經時才發現。

「心裡一塊大石頭終於放下了」，當警方突破賴男心防，賴男坦承殺了李男，賴男說，16年來日日受良心譴責，終於可以放下了。

沈冤16年白骨藏鐵桶放路邊，沒人發現，道士經過，鐵桶竟倒了! 彰化縣賴姓男子16年前因懷疑前妻洪女與李姓男子過從甚密，與李男發生爭執後竟將李男勒死，裝入鐵桶藏在大村鄉一處偏僻防火巷內，今年被一名路過道士發現，嚇到報警處理，警方突破嫌犯心防後，嫌犯李男終於坦承犯行，彰化地檢署依殺人罪嫌將他起訴。圖／警方提供
沈冤16年白骨藏鐵桶放路邊，沒人發現，道士經過，鐵桶竟倒了! 彰化縣賴姓男子16年前因懷疑前妻洪女與李姓男子過從甚密，與李男發生爭執後竟將李男勒死，裝入鐵桶藏在大村鄉一處偏僻防火巷內，今年被一名路過道士發現，嚇到報警處理，警方突破嫌犯心防後，嫌犯李男終於坦承犯行，彰化地檢署依殺人罪嫌將他起訴。圖／警方提供
沈冤16年白骨藏鐵桶放路邊，沒人發現，道士經過，鐵桶竟倒了! 彰化縣賴姓男子16年前因懷疑前妻洪女與李姓男子過從甚密，與李男發生爭執後竟將李男勒死，裝入鐵桶藏在大村鄉一處偏僻防火巷內，今年被一名路過道士發現，嚇到報警處理，警方突破嫌犯心防後，嫌犯李男終於坦承犯行，彰化地檢署依殺人罪嫌將他起訴。圖／警方提供
沈冤16年白骨藏鐵桶放路邊，沒人發現，道士經過，鐵桶竟倒了! 彰化縣賴姓男子16年前因懷疑前妻洪女與李姓男子過從甚密，與李男發生爭執後竟將李男勒死，裝入鐵桶藏在大村鄉一處偏僻防火巷內，今年被一名路過道士發現，嚇到報警處理，警方突破嫌犯心防後，嫌犯李男終於坦承犯行，彰化地檢署依殺人罪嫌將他起訴。圖／警方提供

殺人 失蹤 屍體

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