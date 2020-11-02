性侵犯刑後放回社區？ 衛福、法務部：強制治療非刑罰

犯乘機猥褻的盧姓男子在服完刑後「強制治療」逾9年，加上其他法官也認為刑法、性侵害犯罪防治法等條文有違憲之虞，皆聲請釋憲，大法官明將在憲法法庭行言詞辯論。衛生福利部認為性侵害犯罪防治法、同法施行細則對加害人施以強制治療，並非刑罰，無重覆處罰問題，沒違憲，也沒有違反信賴保護原則和法律不溯及既往原則。法務部也認為相關條文合憲。

法務部認為，性侵害犯罪者是因人格違常獲認知扭曲，對無法控制再犯慾望的性侵害犯若僅以如假釋中的保護管束、電子設備等外部監控，並不足，應透過治療讓他們認知自己的犯罪循環途徑、再犯因子，學會如何自我控制。

法務部表示，刑後強制治療非我國獨有的制度，像是德國、瑞士、奧地利也都有類似規範。

據統計，至今法院依刑法第91條之1裁定刑後強制治療的人數共158人，其中通過治療評估小組會議即認「再犯危險性顯著降低」的共98人，占比達62%。法部務指實務上沒有因醫師「鑑定有困難」而不敢認定再犯危險顯著降低的狀況。

法務部表示，刑法第91條之1雖未明定治療期限，這是因為性侵害犯的再犯危險性少有因身體疾病所引起，絕大多數屬心理或人格因素，法條雖讓受治療者人身自由受憲，但衡酌他們回歸社區再犯性侵害犯罪對被害人的心理創傷和危害，強制治療是保護重大公益，未牴觸憲法比例原則。

衛福部認為刑法第91條之1的規定非刑罰，而是參考美國的性侵犯民事監護（civil commitment）立法例，立法目的非處罰性侵害加害人，而是要矯正、治療偏差行為和危險性格，以防衛社會安全，性質上屬於美國法上的民事監護。美國聯邦最高法院1986年的 Allen v. Illinois 判例認為，伊利諾州「性危險人物法」（Sexually Dangerous Persons Act）的訴訟程序並非憲法第五增修條文保障不強迫自證己罪所規範的「刑事」（criminal），該法的目的是對於被判定為性危險之人提供「處遇」而非懲罰。