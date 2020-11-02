快訊

美國真理的史詩：「自由」與「奴役」並存的天命之國？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性侵犯刑後放回社區？ 衛福、法務部：強制治療非刑罰

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

犯乘機猥褻的盧姓男子在服完刑後「強制治療」逾9年，加上其他法官也認為刑法、性侵害犯罪防治法等條文有違憲之虞，皆聲請釋憲，大法官明將在憲法法庭行言詞辯論。衛生福利部認為性侵害犯罪防治法、同法施行細則對加害人施以強制治療，並非刑罰，無重覆處罰問題，沒違憲，也沒有違反信賴保護原則和法律不溯及既往原則。法務部也認為相關條文合憲。

法務部認為，性侵害犯罪者是因人格違常獲認知扭曲，對無法控制再犯慾望的性侵害犯若僅以如假釋中的保護管束、電子設備等外部監控，並不足，應透過治療讓他們認知自己的犯罪循環途徑、再犯因子，學會如何自我控制。

法務部表示，刑後強制治療非我國獨有的制度，像是德國、瑞士、奧地利也都有類似規範。

據統計，至今法院依刑法第91條之1裁定刑後強制治療的人數共158人，其中通過治療評估小組會議即認「再犯危險性顯著降低」的共98人，占比達62%。法部務指實務上沒有因醫師「鑑定有困難」而不敢認定再犯危險顯著降低的狀況。

法務部表示，刑法第91條之1雖未明定治療期限，這是因為性侵害犯的再犯危險性少有因身體疾病所引起，絕大多數屬心理或人格因素，法條雖讓受治療者人身自由受憲，但衡酌他們回歸社區再犯性侵害犯罪對被害人的心理創傷和危害，強制治療是保護重大公益，未牴觸憲法比例原則。

衛福部認為刑法第91條之1的規定非刑罰，而是參考美國的性侵犯民事監護（civil commitment）立法例，立法目的非處罰性侵害加害人，而是要矯正、治療偏差行為和危險性格，以防衛社會安全，性質上屬於美國法上的民事監護。美國聯邦最高法院1986年的 Allen v. Illinois 判例認為，伊利諾州「性危險人物法」（Sexually Dangerous Persons Act）的訴訟程序並非憲法第五增修條文保障不強迫自證己罪所規範的「刑事」（criminal），該法的目的是對於被判定為性危險之人提供「處遇」而非懲罰。

此外，美國1997年的 Kansas v. Hendricks 判例認為堪薩斯州的「性暴力侵害者法」，法院得不定期強制治療性暴力侵害者，並認符合實體正當程序要件。

盧姓男子13年前猥褻少女，被依乘機猥褻罪判刑1年，2011年執行完畢後，一直被「強制治療」，直到今年9月11日台灣高等法院台中分院才裁定停止治療。盧2013年即聲請釋憲，大法官明將在憲法法庭行言詞辯論。圖／聯合影音網
盧姓男子13年前猥褻少女，被依乘機猥褻罪判刑1年，2011年執行完畢後，一直被「強制治療」，直到今年9月11日台灣高等法院台中分院才裁定停止治療。盧2013年即聲請釋憲，大法官明將在憲法法庭行言詞辯論。圖／聯合影音網

性侵 法務部 猥褻

延伸閱讀

遛鳥遭強制治療4年是刑度7倍 聲請釋憲法官：不符比例

長榮女大生遭擄殺敏感時刻 性侵犯治療憲法法庭明辯論

社區成立巡守隊保育海洋資源 澎湖縣府頒獎表揚

好事會「花生」 後龍溪洲社區大旗艦計畫展現成果

相關新聞

鄰居抽菸燻我家 提告獲賠

現代人講求居住品質，擁有乾淨的空氣更是基本，如果鄰居抽菸的菸味飄進自家，多數無法忍受。北市一名孕婦受不了鄰居在陽台抽菸，...

拐2童被揭穿 叔叔逃5小時落網

卅八歲邱姓男子前天下午騎機車經過桃園市龍潭區巷子，發現一對小姊弟在住家前玩，他停車聊天搭訕，藉口去看小白兔要騙姊弟上車，...

性侵犯刑後放回社區？ 衛福、法務部：強制治療非刑罰

犯乘機猥褻的盧姓男子在服完刑後「強制治療」逾9年，加上其他法官也認為刑法、性侵害犯罪防治法等條文有違憲之虞，皆聲請釋憲，...

遛鳥遭強制治療4年是刑度7倍 聲請釋憲法官：不符比例

盧姓男子因乘機猥褻等罪遭判3年5月徒刑，2011年縮刑執畢後，持續到台中監獄強制治療，今年3月他通過鑑定、評估，但台中高...

長榮女大生遭擄殺敏感時刻 性侵犯治療憲法法庭明辯論

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女生上月28日遭男子梁育誌擄殺，震驚社會，梁有多次偷竊女性內褲前科也惹議，恰巧大法官明天將就「性侵...

工作、租屋不順…男撕毀12.6萬鈔 判罰13.5萬

邱姓男子今年五月入住台北市一家旅社，因工作、租屋不順利，一時心情不佳，竟撕毀十二萬六千元的台幣鈔票丟在客房地板，甚至拋向...

工作、租屋不順 男撕毀12.5萬鈔票扔馬路遭罰13.5萬

邱姓男子今年5月入住台北市一家旅社，因工作、租屋不順利，心情不佳，竟撕毀12萬5千元的鈔票，丟在客房地板，甚至拋向馬路。...

影／台中無業男開爸馬自達跑車 酒後自撞6輛機車糗大

台中市李姓男子昨天清晨7時許，與朋友喝完酒後，準備駕駛父親名下的馬自達雙門跑車返家，未料行經西屯區福星路時，疑不勝酒力，...

捷運動工面臨交通轉型期 八德警今起施行交通大執法

桃園市八德轄區近年來人口數逐漸增加，許多新建工程也陸續開工，正面臨交通轉型期，為降低衝擊，防制各類型交通事故發生率，今天...

遇警攔查自首交出槍 台中男辯：逛龍井自強夜市撿到的

台中市蔡姓男子在今年2月間在北區開車載友人時，因違規停車遭攔查，因當時蔡身上持有一把改造手槍，蔡擔心在警員盤查時查獲，因...

臉書散布「江啟臣山城買票」 網友違反選罷法吃3月刑

台中市龍姓男子涉嫌在去年底在民進黨立法委員候選人翁美春的臉書留言，「上一次江啟臣都在山城買票」，江認為龍的行為已違反選罷...

高市連3天專案取締酒駕119件 機車占近7成

高市六龜警分局上個月連傳2起員警酒駕事件後，市警局3天前展開「酒駕大執法」，光1個路檢點就部署3組、多達12員警嚴密包圍...

熱門新聞

竹科工程師七年之癢床戰前女友5天 保險套發票露餡GG了

陳姓女大生險遭擄走案未受理 台南歸仁警分局長被拔官

女大學生險被擄走報案不開三聯單 警嘆：這是陋習

女大學生險被擄走 台南警察局督察室證實：未開三聯單將懲處

長榮女大生慘死 馬來西亞痛心雙親飛抵台灣了

影／長榮女大生遇害…馬來西亞雙親抵台 生母「沿路痛哭」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。