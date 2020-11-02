遛鳥遭強制治療4年是刑度7倍 聲請釋憲法官：不符比例

盧姓男子因乘機猥褻等罪遭判3年5月徒刑，2011年縮刑執畢後，持續到台中監獄強制治療，今年3月他通過鑑定、評估，但台中高分檢遲遲未向法院聲請停止強制治療，如同「被關12年」。盧認為刑法、性侵害犯罪防治法、性侵害犯罪防治法施行細則有違憲之虞，聲請釋憲。大法官明將行言詞辯論，除盧外，曾姓、常姓性侵犯和3名法官也聲請解釋。

聲請法官之一、台中地院法官張淵森表示，他基本上不反對基於社會防衛，對於某些對社會大眾有極高度危險性的犯罪者施以無期限的治療或隔離，但治療或隔離的場域仍應尊重基本人權，給予適當的活動空間、保障適度的生活品質。張也質疑，刑法對有再犯危險的性犯罪者規定強制治療，那竊盜、販毒、酗酒犯罪的被告是否也必須強制治療？

張說，刑法第91條之1規定，犯特定性犯罪，經鑑定評估有再犯之虞，得令人相當處所施以強制治療，直到再犯危險顯著降低為止。但條文未規定強制治療的最長期間，也沒區分犯罪行為輕重，像是有「遛鳥俠」治療4年，是被判刑度的7倍，就為了降低這個人再次在街上露鳥或打手槍的可能性，明顯不符比例原則。

雲林地院法官官潘韋丞認為，依釋字第636號解釋，法律明確性原則若涉及嚴重拘束人身自由的情形，應嚴格審查，現行強制治療制度是不定期、甚至可能造成永久的拘禁，因此應從嚴認定法律明確性。潘認為，若受刑人已執行完刑罰，但強制治療卻不能排除終身監禁的可能，他指縱使在相當特殊的情形，國家有採取保安監禁制度必要時，國家也應窮極一切方法使當事人有停止保安監禁的可能。

潘韋丞主張，接受強制治療的人，一旦再犯危險降低至「可以強制治療以外之方式，將行為人之再犯危險控制在立法者可以接受的程度」，就應轉向其他替代措施；若強制治療無效，在極度嚴格的檢視後，才轉向保安監禁制度。他認為在正當法律程序下，引進分流、轉向的制度設計，才能達成防衛社會安全的目的，也不違反憲法保障的基本權利。