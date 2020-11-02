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長榮女大生遭擄殺敏感時刻 性侵犯治療憲法法庭明辯論

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女生上月28日遭男子梁育誌擄殺，震驚社會，梁有多次偷竊女性內褲前科也惹議，恰巧大法官明天將就「性侵強制治療『無期限』是否違憲？」開憲法法庭，時間敏感。釋憲案由3名性侵犯和3名法官聲請，曾姓聲請人認為法律未規定強制治療期間，只要治療院所鑑定「不通過」就能延長，這拘束了他們人身自由。

依憲法法庭審理規則，大法官可能在12月31日前宣示刑法、性侵害犯罪防治法、性侵害犯罪防治法施行細則相關規定是否有違反法律明確性、罪刑法定、人身自由等原則。

本次聲請釋憲的盧姓、曾姓、常姓男子都曾犯下妨害性自主等案件，除了刑罰之外，都被要求「強制治療」。

律師周宇修、李艾倫、薛煒育認為刑法第91條之1只規定「犯…罪，而有下列情形之一者，得令入相當處所，施以強制治療：…」，但什麼是「相當處所」？「強制治療」又是用什麼方法卻沒說清楚。目前實務上的治療處所只有台中監獄附設培德醫院，而且生活起居、飲食和受刑人一樣，律師質疑這只是「披著醫院外皮的監獄」。

律師認為，刑法第91條之1的規定明顯違反比例、一行為不二罰原則，保安處分的目的是在改善行為人的品格和保護社會安全，不應是藉著受處分人的痛苦去達到其他的社會目的。

此外，律師也認為監察院調查相關案件，曾發現有治療團隊沒明確建議再犯危險顯著降低，卻經結案鑑定評估委員會直接准予出院；或是治療團隊評估後認定已降低再犯風險，但結案鑑定評估委員會卻駁回。律師認為這欠缺法官保留監督機制。

2013年4月即聲請釋憲的盧姓男子表示，在現行法規和輿論壓力下，只有台中監獄附設培德醫院敢收容刑後治療的成員，如此造成監獄和醫院定義模糊，培德醫院的管理方式和監獄一樣，像是執行自由刑，而且執行期間雖說應每年鑑定、評估，但最常期間卻沒有明確規定，恐流於「終生監禁」，嚴重侵犯人權。

監察院國家人權委員會以法庭之友身分提出意見，認為性侵犯的人權固應保障，但公共利益、社會安全也很重要，刑法第91條之1、性侵害犯罪防治法第22條之1有其立法背景、目的、社會安全的考量，性侵害犯罪如具中高度再犯危險，復歸社會後，須完整建置社區處遇配套。

有名林姓性侵累犯才出獄1個多月，就性侵、殺害國二女生，台中監獄指林服刑期間7次「性侵害治療評估」都沒過關，再犯率高，但雲林縣政府性侵害防治中心疑延誤安排身心治療或輔導教育，造成空窗期。監察院國家人權委員會企盼大法官能針對刑後強制治療相關法律與措施的疏漏明智解釋。

男子梁育誌擄殺長榮大學女學生，震驚社會，恰巧大法官明天將就「性侵強制治療『無期限』是否違憲？」開憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
男子梁育誌擄殺長榮大學女學生，震驚社會，恰巧大法官明天將就「性侵強制治療『無期限』是否違憲？」開憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

性侵 監獄

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