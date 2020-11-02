長榮女大生遭擄殺敏感時刻 性侵犯治療憲法法庭明辯論

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女生上月28日遭男子梁育誌擄殺，震驚社會，梁有多次偷竊女性內褲前科也惹議，恰巧大法官明天將就「性侵強制治療『無期限』是否違憲？」開憲法法庭，時間敏感。釋憲案由3名性侵犯和3名法官聲請，曾姓聲請人認為法律未規定強制治療期間，只要治療院所鑑定「不通過」就能延長，這拘束了他們人身自由。

依憲法法庭審理規則，大法官可能在12月31日前宣示刑法、性侵害犯罪防治法、性侵害犯罪防治法施行細則相關規定是否有違反法律明確性、罪刑法定、人身自由等原則。

本次聲請釋憲的盧姓、曾姓、常姓男子都曾犯下妨害性自主等案件，除了刑罰之外，都被要求「強制治療」。

律師周宇修、李艾倫、薛煒育認為刑法第91條之1只規定「犯…罪，而有下列情形之一者，得令入相當處所，施以強制治療：…」，但什麼是「相當處所」？「強制治療」又是用什麼方法卻沒說清楚。目前實務上的治療處所只有台中監獄附設培德醫院，而且生活起居、飲食和受刑人一樣，律師質疑這只是「披著醫院外皮的監獄」。

律師認為，刑法第91條之1的規定明顯違反比例、一行為不二罰原則，保安處分的目的是在改善行為人的品格和保護社會安全，不應是藉著受處分人的痛苦去達到其他的社會目的。

此外，律師也認為監察院調查相關案件，曾發現有治療團隊沒明確建議再犯危險顯著降低，卻經結案鑑定評估委員會直接准予出院；或是治療團隊評估後認定已降低再犯風險，但結案鑑定評估委員會卻駁回。律師認為這欠缺法官保留監督機制。

2013年4月即聲請釋憲的盧姓男子表示，在現行法規和輿論壓力下，只有台中監獄附設培德醫院敢收容刑後治療的成員，如此造成監獄和醫院定義模糊，培德醫院的管理方式和監獄一樣，像是執行自由刑，而且執行期間雖說應每年鑑定、評估，但最常期間卻沒有明確規定，恐流於「終生監禁」，嚴重侵犯人權。

監察院國家人權委員會以法庭之友身分提出意見，認為性侵犯的人權固應保障，但公共利益、社會安全也很重要，刑法第91條之1、性侵害犯罪防治法第22條之1有其立法背景、目的、社會安全的考量，性侵害犯罪如具中高度再犯危險，復歸社會後，須完整建置社區處遇配套。