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影／女大生母摀臉喊「我不要這樣子」 認屍哭聲穿門板
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生的父母昨天晚間7時許搭機抵達桃園機場，經採檢陰性後，專車趕赴高雄殯儀館，約今天凌晨1點30分抵達，鍾女母親一下車不停哭泣，全程由丈夫緊緊攙扶。
鍾女乘坐台南衛生局專車，車門一開她放聲哭泣，一度不願下車，並拿大量衛生紙摀住眼睛，哭喊「我不要這樣子」，她靠在丈夫肩膀上被攙扶走入冷凍室，看遺體不到3分鐘時間，哭聲全程穿透門板，再被人攙扶著到對面入殮室旁的房間接受訊問。
鍾女上月28日遭梁育誌涉擄走性侵後勒斃，並棄屍高雄市大崗山，檢警相驗發現她頸部曾遭繩索勒住，另採集檢體化驗是否遭性侵，遺體暫放高雄市立殯儀館。
據了解，鍾女的父母確認遺體、接受檢察官問訊完，依程序能領回愛女遺體，先暫放殯儀館擇日火化；雙親回台南的防疫旅館休息，白天預計回案發現場招魂。
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