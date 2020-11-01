金山海灣溫泉會館熄燈 業者訴請返還600萬元保證金敗訴

新北市金山海灣溫泉會館今年4月底熄燈，承租業者認為新冠肺炎疫情衝擊是不可抗力因素，與金山區漁會解約，並訴請返還被沒收的履約保證金600萬元。基隆地院審理後，認定業者可經營項目並全完全不能履行，無力繼續經營也非新冠肺炎單一因素，判決漁會不須返還保證金。全案可上訴。

遠東鐵櫃鋼鐵廠起訴主張，2009年1月13日與金山區漁會簽約，受託經營管理磺港漁港休閒漁業館，並取名金山海灣溫泉HOTEL，期限到2027年。今年各國皆採近乎鎖國方式防疫，我國2月6日起限制中港澳人士入境、禁止國際郵輪靠泊；3月19日起外籍人士一律限制入境，還曾發生2起新冠肺炎確診者到金山地區遊玩，導致旅客銳減且取消訂房。

遠東鐵櫃鋼鐵廠表示，今年1~5月共279團、1萬1160人取消訂房，因不堪虧損無力繼續經營，今年年2月11日函知金山區漁會要依不可抗力事件發生，無法繼續履約，請求終止契約。雙方協調磋商無結論，不得已在年4月16日通知被告自年4月30日起終止契約，請求返還履約保證金600萬元。

金山區漁會抗辯，雙方簽約委託營運每月收取權利金83萬8900 元，履約保證金600萬元。漁會另向原告借6000萬元裝潢，委託營運第1~4年每月攤還23萬元，5~15年每月攤還37萬909 元。

原告2018年4月11日向被告聲請降低權利金，區漁會會員代表大會決議後與原告協議，去年和今年每月權利金降為70萬元，已減收333萬3600元，減收期間原告應保證不再提出任何契約外條件，原告依不可抗力條款終止契約已違反約定。

區漁會今年3 月25日召開會大會，又決議因原告經營旅館恐受疫情影響，同意疫情期間每月權利金再降為37萬909 元，即原告無須繳納任何費用。我國防治新冠肺炎疫情甚佳，政府並無封城或禁止人民前往金山地區命令，原告請求終止契約與契約所指不可抗力不符聲明駁回告訴。

法院審理後指出，雙方契約營運標的物非僅限於經營旅館，且明定原告自負盈虧。契約所指「不可抗力」是所有可經營項目不能履行，原告僅以旅館營業收入受影響，即主張構成不可抗力情形不足採信。