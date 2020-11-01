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工作、租屋不順 男撕毀12.5萬鈔票扔馬路遭罰13.5萬
邱姓男子今年5月入住台北市一家旅社，因工作、租屋不順利，心情不佳，竟撕毀12萬5千元的鈔票，丟在客房地板，甚至拋向馬路。台北地方法院認定，邱故意毀損幣券致不堪行使，判處罰金13萬5千元，可易服勞役。
判決指出，今年5月3日上午10時許，邱男在旅社內因心情不佳，撕毀紅色百元鈔丟在客房地板，又撕壞藍色千元紙鈔，拋散在1樓馬路上，大樓管理員撿起紙鈔碎片報案，扣案共計有125張千元鈔票、10張百元鈔票；全案經松山分局依法送辦，台北地檢署偵結聲請簡易判決處刑。
邱男到案後坦承犯行，因心情不好才撕掉鈔票。法院根據旅店員工證詞、旅館監視器畫面，以及紙幣碎片送鑑定結果為真鈔，認定邱男犯妨害國幣懲戒條例第5條毀損幣券罪。
根據妨害國幣懲治條例第5條故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金。法官審酌，邱因工作、租屋不順利，因心情不悅撕毀鈔票犯行，自屬不當，考量撕毀面額及犯後坦承犯行等，判處罰金13萬5千元，可易服勞務135天。可上訴。
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