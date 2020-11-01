新竹巿淨業院列巿定古蹟案 地主興訟勝訴

新竹巿政府去年決議將「淨業院」列為巿定古蹟，30名地主不服提起行政訴訟。法院認定原處分將淨業院建物基地以外多筆土地，也列入古蹟範圍違法，判地主勝訴，撤銷原處分。

全案緣於，新竹巿政府於2018年間受理住在淨業院別院的鄭安孺請求將「淨業院」公告為市定古蹟，竹巿府審議「暫定古蹟」後，委託鍾心怡建築師事務所辦理「淨業院保存範圍調查計畫」，再於2019年3月間召開會議，邀請所有人、使用人、管理人或其他利害關係人出席陳述意見。

當天會議依文資法等決議「淨業院」為市定古蹟，並於2019年4月16日公告；古蹟本體為淨業院本殿、別院及榖倉，並納入淨業院5尊大佛，定著土地範圍為福林段779地號等10筆土地。30名地主不服，提起行政訴訟，由台北高等行政法院受理。

30名地主主張，本殿建築於西元1902年，原本是鄭如蘭配偶陳氏潤的修行處所，現在為鄭氏家族奉祀先祖的宗祠，10筆土地幾近全為永修精舍所占用，為解決永修精舍非法占地問題，身為地主之一、永修精舍弟子的鄭安孺才會提出本件古蹟申請。原處分將定著土地的範圍指定多達建物本體的8倍，違反比例原則等，請求撤銷原處分。

法院調查認定，原處分認定市定古蹟淨業院建物本體（本殿、別院、穀倉）基地以外多筆土地均為淨業院建物本體的定著土地範圍，明顯與有形文化資產定義的古蹟範圍不符，也就是原處分認定事實有誤，應予撤銷。

法院表示，原處分已經載明淨業院市定古蹟建造物及其附屬設施範圍，包含本殿、別院及榖倉等古蹟本體共計1560.682平方公尺，但定著土地範圍卻擴大共計為9942平方公尺，土地比古蹟本體大上6倍餘。

法院指出，定著土地範圍與淨業院巿定古蹟建物本體之間，原處分未就文資法中有關古蹟法律定義所指的「完整性」與「觀賞可能性」部分，附上理由說明。

此外，本殿、榖倉均有違章建築，別院西側也有磚石木造建物與別院相連，原處分也沒有說明是否會影響淨業院巿定古蹟建物本體，也不符合文資法所指的「完整性」及「觀賞可能性」。

法院日前認為新竹巿政府有恣意濫用等違法，30名地主請求撤銷原處分有理由，判地主們勝訴，撤銷淨業院為巿定古蹟的原處分，全案可上訴。