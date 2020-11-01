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影／台中無業男開爸馬自達跑車 酒後自撞6輛機車糗大
台中市李姓男子昨天清晨7時許，與朋友喝完酒後，準備駕駛父親名下的馬自達雙門跑車返家，未料行經西屯區福星路時，疑不勝酒力，直接向右偏移，撞上停放在路旁的6輛機車，警方獲報到場酒測，李的酒精濃度超標，全案將依公共危險罪嫌送辦。
據查，李姓男子（23歲）無業，昨天清晨與朋友喝酒後，駕駛父親名下、一輛新車要價百萬的馬自達雙門跑車MX-5，行經西屯區福星路往文華路方向行駛時，疑不勝酒力，未注意道路旁有停放多輛機車，李車向右偏移後，直接撞上路旁的6輛機車，連店家的鐵門也遭到波及受損。
警、消獲報到場時，李姓男子未受傷，李的酒精濃度達每公升0.46毫克，全案警詢後將依公共危險罪嫌送辦，也將通知被害車主到交通分隊製作筆錄，以利後續向李求償。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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