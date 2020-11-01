捷運動工面臨交通轉型期 八德警今起施行交通大執法

桃園市八德轄區近年來人口數逐漸增加，許多新建工程也陸續開工，正面臨交通轉型期，為降低衝擊，防制各類型交通事故發生率，今天起實施交通大執法，取締違規、防制交通事故，以保障用路人安全。

八德警分局分析轄內今年度發生的交通事故，統計肇事原因後發現，路口發生事故比率較高，肇事因素往往出於駕駛行為的不良習慣，如超速、酒駕、闖紅燈、違規停車及行人違規穿越馬路等違規樣態。

為有效遏止道路交通事故發生，八德警分局配合桃園市政府警察局從今天起執行「交通安全月」大執法，為期一個月，將針對相關交通違規行為加強取締，以維護道路交通安全及降低交通事故發生 。