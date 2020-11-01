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遇警攔查自首交出槍 台中男辯：逛龍井自強夜市撿到的
台中市蔡姓男子在今年2月間在北區開車載友人時，因違規停車遭攔查，因當時蔡身上持有一把改造手槍，蔡擔心在警員盤查時查獲，因此主動交出身上的手槍，蔡還辯稱，手槍是今年2月間，逛龍井區向上路旁的自強夜市撿到的，台中地院審結，審酌蔡交槍情形符合自首條件，依法減刑，全案依槍砲罪，判行1年8月，併科罰金5萬元，可上訴。
根據判決書，蔡姓男子在今年2月25日凌晨零時許，開車在北區載兩名友人時，因為違規停車，引起第二警分局的巡邏警員注意，前往盤查，蔡因當時身上持有改造手槍一把，蔡擔心被警員查獲，因此趕緊在警方查獲手槍前，承認「我有一把槍，是在龍井自強夜市撿到的」，警方將蔡帶回警詢後，依槍砲罪送辦。
台中地院審理時認為，警員出庭時證稱，當時「我對被告搜身，摸到被告胸口有硬硬的」、「我剛開始想到是K 盤，沒有想到是槍」，認為蔡在接受警員盤查時，在警員尚未知悉他持有槍支前，就承認犯罪，符合自首條件，依法減刑，全案依違反槍砲罪，判刑1年8月，併科罰金5萬元，涉案改造手槍沒收。
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