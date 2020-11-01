臉書散布「江啟臣山城買票」 網友違反選罷法吃3月刑

台中市龍姓男子涉嫌在去年底在民進黨立法委員候選人翁美春的臉書留言，「上一次江啟臣都在山城買票」，江認為龍的行為已違反選罷法，同年底向台北市警局中正一分局提告，警方循線查獲龍，龍承認涉案，台中地院審結，依違反選罷法傳播不實罪，判刑3月，得易科12萬，褫奪公權2年。

根據判決書，國民黨立委候選人江啟臣已在去年11月18日登記參選台中市第8選區立委，未料龍意圖使人不當選，涉嫌在去年12月19日至20日某段時間，以行動電話連上臉書後，在江的同選區民進黨立委候選人翁美春的臉書上，以本名留言「尤其山城的地方要注意，上一次江啟臣都在山城買票」，江陣營發現後，向台北市警局中正一分局提出違反選罷法的告訴。

警方循線通知龍姓男子到案，龍承認涉案，全案依違反選罷法移送台中地檢署後，檢方偵結起訴。

台中地院審結，認定龍涉嫌意圖使江啟臣在立法委員選舉中不當選，以於臉書網頁留言之方式 ，發布不實文字，據以使該選區選民對告訴人江啟臣產生負面評價，不僅侵害告訴人江啟臣個人之名譽權，更挑起惡意攻訐的選舉手段，顯已不利民主政治之正常發展。