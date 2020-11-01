高市連3天專案取締酒駕119件 機車占近7成

高市六龜警分局上個月連傳2起員警酒駕事件後，市警局3天前展開「酒駕大執法」，光1個路檢點就部署3組、多達12員警嚴密包圍，總計3天期間取締119件，其中機車83輛、汽車36輛，機車比例約69%；但市警局說，今年1月至8月酒駕肇事案件，相較去年同期已減少64件，傷亡也少92人。

高市警局交通大隊說，時序將進入冬季，民眾除了會進補，年底也是各公司行號辦尾牙的旺季，有鑑於去年11月至隔年初為酒駕高峰期，警方才啟動全市同步擴大取締酒後駕車專案，也分析易酒駕肇事的路段及時段，之後也會加強執法。

高市警局交大表示，此次首創「ABC封閉式路檢」部署方式，即在十字路口的4個方向，分出主要部署、次要部署、機動部署（攔查警網），1個點的執勤人數達12人，針對意圖規避取締的汽車駕駛人即時攔查，不讓心存僥倖者得逞。