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高市連3天專案取締酒駕119件 機車占近7成

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高市六龜警分局上個月連傳2起員警酒駕事件後，市警局3天前展開「酒駕大執法」，光1個路檢點就部署3組、多達12員警嚴密包圍，總計3天期間取締119件，其中機車83輛、汽車36輛，機車比例約69%；但市警局說，今年1月至8月酒駕肇事案件，相較去年同期已減少64件，傷亡也少92人。

高市警局交通大隊說，時序將進入冬季，民眾除了會進補，年底也是各公司行號辦尾牙的旺季，有鑑於去年11月至隔年初為酒駕高峰期，警方才啟動全市同步擴大取締酒後駕車專案，也分析易酒駕肇事的路段及時段，之後也會加強執法。

高市警局交大表示，此次首創「ABC封閉式路檢」部署方式，即在十字路口的4個方向，分出主要部署、次要部署、機動部署（攔查警網），1個點的執勤人數達12人，針對意圖規避取締的汽車駕駛人即時攔查，不讓心存僥倖者得逞。

10月29日至31日連3天專案期間，高市警局交大統計共查獲119件酒駕，其中機車83輛、汽車36輛，但警方表示酒駕情況已有下降，去年1月至8月取締酒駕9280件、酒駕肇事為253件、死傷322人，今年1月至8月取締件數8496件，酒駕肇事為189件、死傷230人，兩者相較減少64件、傷亡減少92人。

高市警方10月29日至31日連3天大執法取締酒駕，但市警局表示，今年1到8月的酒駕件數已比去年同期下降。圖／高市警局交通大隊提供
高市警方10月29日至31日連3天大執法取締酒駕，但市警局表示，今年1到8月的酒駕件數已比去年同期下降。圖／高市警局交通大隊提供
高雄市警方連3天取締酒駕大執法，共查獲119件，其中機車83輛、汽車36輛。圖／高市警局交通大隊提供
高雄市警方連3天取締酒駕大執法，共查獲119件，其中機車83輛、汽車36輛。圖／高市警局交通大隊提供
高市警局交通大隊解釋此次首創「ABC封閉式路檢」部署方式。圖／高市警局交通大隊提供
高市警局交通大隊解釋此次首創「ABC封閉式路檢」部署方式。圖／高市警局交通大隊提供

酒駕 交大 六龜

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