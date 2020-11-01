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貨車側撞機車致騎士枉死 屏東地院判6月徒刑

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名溫姓男子（67歲）年初開著小貨車沿屏東市忠孝路往「海豐果菜市場」行駛，卻因未打方向燈變換車道，側撞一名20歲潘姓機車騎士，導致他顏面骨骨折併顱內出血、胸部挫傷、左股骨骨折等傷害送醫後宣告不治，警方到場後，溫男主動向警方自首，屏東地方法院將他依過失致死罪判處有期徒刑6個月，緩刑3年，得易科罰金。

根據判決指出，溫男今年3月31日凌晨2時許，開著小貨車沿屏東市忠孝路往「海豐果菜市場」行駛，卻因變換車道未先打方向燈，不慎側撞騎著機車的潘男，導致對方顏面骨骨折併顱內出血、胸部挫傷、左股骨骨折等傷害送醫後宣告不治。

事發當時，溫男停留在現場，且在警方到場處理時，主動自首並坦認肇事，且願意接受裁判，警詢後，經屏東地檢署依過失致死起訴。

法院審理期間，由於溫男因行車疏忽導致潘男因道路交通事故傷重死亡，但溫事後皆坦承犯行，且與潘男家屬調解成立，因此，屏東地院衡量，溫男職業、教育程度、家庭經濟狀況，將他判處有期徒刑6個月、緩刑3年，得易科罰金。

溫姓男子駕駛小貨車卻因未先打方向燈變換車道，不慎側撞一名20歲潘姓機車騎士，導致潘男死亡。記者陳弘逸／翻攝
溫姓男子駕駛小貨車卻因未先打方向燈變換車道，不慎側撞一名20歲潘姓機車騎士，導致潘男死亡。記者陳弘逸／翻攝
溫姓男子駕駛小貨車卻因未先打方向燈變換車道，不慎側撞一名20歲潘姓機車騎士，導致潘男死亡。記者陳弘逸／翻攝
溫姓男子駕駛小貨車卻因未先打方向燈變換車道，不慎側撞一名20歲潘姓機車騎士，導致潘男死亡。記者陳弘逸／翻攝

屏東 骨折 自首

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