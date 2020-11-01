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屏東某水電工助客戶竊電省15萬元 遭地院判拘役45天
屏東一名蔡姓男子於2018年聘請林姓水電工替房屋申請用電，卻未裝設電表，兩人便串通好，未向台電公司申報竣工裝設電表記量電力度數，私自將台電的外線接於自備的線路上，此作為竊電的方式，直到2019年被台電稽查發現，共竊得31224度電力，折計電費新台幣15萬3010元，隨後林被依共同犯竊盜罪嫌起訴，經屏東地方法院判處拘役45天。
根據判決指出，林姓水電工協助蔡男將台電的外線接於自備的線路上，此作為竊電的方式，且未向台電公司申報竣工裝設電表記量電力度數，2018年12月起至2019年1月12日上午10時30分被查獲為止，共多次竊電節省電費支出，經台電公司推估後，蔡共竊得電力31224度，折計電費15萬3010元，因此，林被依共同犯竊盜罪嫌起訴。
屏東地方法院審理期間，林姓水電工於2008年間，就因竊電判刑，如今再犯，但犯後林皆坦承犯行，事後共犯蔡男也有繳清電費。地院衡量林姓水電工犯罪手段、目的、竊電時間長短與教育程度、家庭狀況等，最終將他判處拘役45天，得易科罰金。
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