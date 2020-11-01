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「檢舉達人害我身心俱疲」 台南網路直播眾人吐苦水
台南檢舉名人「蘇大媽」日前因妨礙公務、污辱公務員等罪名遭判刑8個月，網路直播節目邀請受害民眾上節目大吐苦水，一名男子表示，因此官司纒身一年多搞得身心俱疲，希望這種事情不要再在發生任何人身上。
蘇大媽因長期在台南各地廟宇、公部門出沒，以手機近距離錄影、挑釁言語及肢體動作與人發生爭端，並且經常投訴公部門，網路上紛紛成立相關粉專及社團，提供網友隨時留意其出沒位置提醒台南民眾小心。日前蘇大媽被台南地方法院判刑八個月，許多受害民眾紛紛表示「終於等到這一天」，近日還有許多網友指蘇大媽被判刑後仍動作頻頻，呼籲網友提高警覺。
民進黨台南市黨部「台南人來秀」直播節目邀請相關人士上節目討論，受害者陳先生表示，一年前的此時，正騎車載女兒返家時，被蘇大媽攔下以言語挑釁並錄影的行為激怒，最後雙方起爭執還被送進警察局待了一夜，並且長達一年的官司，最近才剛落幕，搞得身心俱疲，嚴重影響生活作息。
陳先生表示，像他這樣的受害者還有很多，很多人遇到這種莫名其妙的行為都無法理解，當下也不知改如何處理，非常無助。
另一位長期追蹤蘇大媽行跡的市民則表示，網路上有一群人和她一樣，都會隨時注意蘇大媽的動向，並且在社群上互相傳遞訊息提醒大家注意，希望降低受害人數，如今終於等到法院判刑，「終於還台南市民一個公道」
「台南人來秀」主持人蔡麗青表示，將提供免費法律諮詢服務，歡迎所有需要相關協助的民眾可以跟節目聯絡，未來也會再持續追蹤這個案件進度，並將邀請律師上節目來教導大家遇到相關突發狀況時該如何應對、保護自身權益。
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