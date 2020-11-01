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賓士男酒駕台74線撞砂石車 車頭全毀人幸輕傷
彰化縣楊姓男子今天凌晨從彰化到台中市北屯區的KTV飲酒，酒後駕駛賓士車行經台74線快速道路時，疑不勝酒力，先撞上前方砂石車的貨斗後，又往前擦撞道路左側的護欄，砂石車被楊撞上後，則是緩慢向右停靠路肩，楊車車頭全毀，但幸好人就醫後，僅有輕微擦挫傷，經查，楊的酒精濃度為每公升0.44毫克，全案將依公共危險罪送辦。
據查，彰化縣楊姓男子（31歲）今天凌晨4時許，在台中市北屯區KTV與朋友飲酒後，駕駛賓士車準備返家，他沿台74線快速道路由北往南行駛，行經台74線11公里處時，疑不勝酒力先撞上前方由徐姓男子（42歲）砂石車後，再擦撞道路左側護欄，楊車頭全毀，但人僅受輕傷。
台中市第六警分局西屯所獲報到場，對楊施以酒測，酒精濃度達每公升0.44毫克，貨車的貨斗並未載貨，沒有超載違規的情形，全案將依公共危險罪送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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