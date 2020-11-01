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謊稱姐夫是刑警可處理糾紛 男子詐騙6萬5被判拘役50天

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

張姓男子被控利用陳姓友人急於解決糾紛，向陳謊稱他姐夫在當刑警，可協助出面以私下管道處理糾紛，涉嫌自陳詐取6萬5千元供己使用，台南地院依張觸犯詐欺取財罪，念在張已和被害人和解，判處拘役50天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，張於2019年9月間，趁其陳姓友人與人發生糾紛向其求助，對陳建中佯稱，他姐夫在刑大當刑警，可以幫忙喬事情，並於10月31日上午10點多，再告知陳「我幫你，你也要幫我」等語索取3萬元，致陳陷於錯誤，同一天上午10點50分匯款3萬元至張郵局帳帳戶內。

張得手後食髓知味，再於11月19日佯稱將帶陳前往與姐夫會面，而再要求陳匯款3萬5000元，陳誤信為真翌日上午3點多匯款3萬5000元至張郵局帳戶內，這些款項經張提領花費殆盡，陳難以聯繫張，並查訪台南市刑大內並無張的姐夫，察覺有異報警處理法辦起訴。

法官審酌，張犯後否認犯行，但已與陳和解、給付告訴人7萬5000元和解態度，並兼衡其犯罪動機、犯行手段、對陳造成損害程度，依法量刑。

張姓男子被控向被害人謊稱他姐夫在當刑警，可協助出面以私下管道處理糾紛，涉嫌自陳詐取6萬5千元供己使用，台南地院依張觸犯詐欺取財罪，判處拘役50天。圖／本報資料照片
張姓男子被控向被害人謊稱他姐夫在當刑警，可協助出面以私下管道處理糾紛，涉嫌自陳詐取6萬5千元供己使用，台南地院依張觸犯詐欺取財罪，判處拘役50天。圖／本報資料照片

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