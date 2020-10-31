男患認知障礙症 打人判拘20天監護1年半

何姓男子不滿林姓女子勸阻抽菸，當街推打女子成傷。士院認為，何男患有認知障礙症，行為時辨識力、控制力降低，依法減輕其刑，判處拘役20天，但刑前須監護治療1年6月。

士林地方法院判決書指出，何姓男子因腦病變引發認知障礙症，民國108年6月間，因不滿遭林女規勸勿在公共場所抽菸，徒手推打林女，導致林女頭部瘀傷、右腕擦傷。

案經檢察官聲請簡易判決處刑，一審由士院簡易庭審理，依傷害罪判處何男拘役40天，得易科罰金。何男不服一審判決提起上訴，二審由士院合議庭審理。

二審將何男送請國防醫學院三軍總醫院北投分院進行精神鑑定，發現何男尋短造成腦病變後情緒暴躁、衝動，且有妄想症狀，造成鄰居不堪其擾，並多次攻擊家人、竊取路邊車輛財物。

鑑定另指出，何男衝動控制差，經藥物及認知行為治療後才稍有改善，認定何男腦病變後出現明顯認知功能不佳及人格改變，評估本案犯行期間應達「其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力有顯著降低」的程度。

二審採信鑑定報告，認定何男辨識力、控制力顯著降低而適用刑法第19條第2項減輕其刑，改判拘役20天，得易科罰金。

但二審認為，何男在精神症狀影響下，持續有社區滋擾、竊盜、暴力行為，家屬也表示沒有能力照顧，希望何男在醫院接受強制治療，為防何男危害公共安全秩序，命何男刑前監護1年6月，期望在專責醫療團體內接受治療，重啟新生。本判決不得上訴，全案定讞。