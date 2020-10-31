喝完烈酒去停車遇警代價大 罰5萬5再扣駕照4年恐斷生計

李姓遊覽車司機去年開車載客到台北市西門町後，在西門町喝了烈酒後，涉嫌酒後駕車開到中正紀念堂停車場要停車，沒想到深夜遇到警察臨檢被攔下，酒測值每公升0.39毫克，公共危險罪已支付國庫5萬5千元獲緩起訴。另被警方依違反道路交通管理處罰條例吊銷駕駛執照4年，李男認為處罰過重，無法維持生計，提起行政訴訟，但被法官駁回，認為已符比例原則。

基隆地院判決書指出，去年8月30日零時許，李男開營業遊覽大客車行經台北市，被中正第一分局員警測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.39毫克，依道路交通管理處罰條例當場舉發，並以涉及公共危險罪嫌移送偵辦。

公共危險罪已支付國庫5萬5千元獲緩起訴，而違反道路交通管理處罰條例被裁處吊銷駕駛執照4年，並應參加道路交通安全講習，李男不服提起行政訴訟。

李男主張，當時係深夜，並非他的營業時間，他駕車目的是想將車輛移至停車場停放，他所涉刑案經台北地檢署偵查終結作成系爭緩起訴處分，他是職業駕駕人，受處罰已足警惕，原處分吊銷駕駛執照4 年，處罰過重，請求以舊法裁處，以利維持生計等語，聲明原處分撤銷。

法官審理指出，考量一旦違規酒後駕駛營業大客車，可能造成之交通危害情形甚鉅，駕駛人酒後駕駛營業大客車所為處罰，與駕駛人當時是否營業，有無載客無關。

法官並說，為保障乘客及用路人之生命、身體、健康及維護交通安全之重要公益，此一處分，亦未與憲法第7 條之平等原則、第23條之比例原則相牴觸，況原告非不得尋找其他工作機會以為謀生。就罰鍰部分未重複裁處，行政罰部分，裁決也屬適法。

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