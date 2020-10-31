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14年小黃開超過74萬公里有雜音 擦撞機車肇逃判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市李姓運將去年9月間駕駛計程車，沿中山路外側車道與同向張姓機車騎士發生碰撞，致張人車倒地，手臂及手部擦傷，李不知情仍維持原速度前進，隨後照常到台南火車站前排班，經開在後方同事告知撞到機車，他立刻到派出所備案，檢方依肇事逃逸罪嫌起訴，李說，小黃已近14年、里程數逾74公里雜音大，雖聽聞有異聲，以為是零件異聲。台南地院認不無可能，判他無罪，可上訴。

台南地院合議庭勘驗李後方公車所攝錄影影像，發現李自路旁駕駛計程車向左進入車道時，和直行張騎乘機車發生碰撞。並參酌李所駕計程車與張騎乘機車發生碰撞的位置，在左側後車門後方，且擦撞痕跡不深，雙方雖有發生碰撞，並造成張人車倒地，但雙方發生碰撞時的撞擊力道應該不大、接觸碰撞時間不長。

李表示，當天他駕車載客離去時，雖聽到車後有異聲，但因他所駕計程車已老舊正想淘汰，以為僅是車內零件異聲，所以不以為意，他不知是與張騎乘機車發生碰撞，因而未停車即行離去，並非故意肇事逃逸。他說，同事告知他撞到機車，他還以為是撞及附近超商處停放的機車。

案發時停在李後方的小黃司機證稱，車禍發生後，大約1、20分鐘，李就回到排班處。他表示，跟李說你撞到車子，李回覆他說，必須去備案一下，比較安全，比較不會有事情。隨後，李立刻到民權派出所備案。

合議庭指出，李案發後，回至案發地點即排班處繼續排班等候客人，與一般計程車司機排班的日常相仿，與通常肇事逃逸者往往逃離現場，避免為警追緝的行為有異，因此，李是否確知已肇事而有逃避行車責任，令人起疑。

且李所駕營業用小客車為2005年10月出廠，案發時已使用近14年之久，累積里程數已達74萬8646公里，該車確已老舊，李供稱案發時雖聽聞車後有異聲，但不以為意而續行駕駛等語，不無可能。最後合議庭認證據不足，認李無罪，可上訴。

李姓運將駕駛14年計程車，累計里程數超過74萬公里有雜音，去年間擦撞機車而不知情，他供稱以為是零件異聲而不以為意，台南地院認不無可能，認他無罪。圖／本報資料照
李姓運將駕駛14年計程車，累計里程數超過74萬公里有雜音，去年間擦撞機車而不知情，他供稱以為是零件異聲而不以為意，台南地院認不無可能，認他無罪。圖／本報資料照

計程車 車道

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