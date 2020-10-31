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提供銀行帳戶做地下期貨交易 兩男辯離職未取回遭起訴

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市朱姓及徐姓男子明知地下期貨為非法交易，竟提供個人名下銀行帳戶，供不法集團做為地下期貨交易匯款帳戶，一年進出金額達一億多元，全案經調查局北部機動站偵辦依法移送，新北地檢署日前依非法經營期貨交易業務罪幫助犯起訴。

起訴指出，調查局北部機動站接獲線報，「鑫鑫資訊公司」不僅未向經濟部登記立案許可，也未取得金管會證券期貨局許可執照，於104年4月至105年3月， 透過手機簡訊或手機通訊軟體，以每日的台指期、道瓊、那斯達克、香港恆生、上海滬生為標的，與投資客進行地下期貨交易。

鑫鑫資訊公司還以朱姓及徐姓男子名下的中信商銀、合庫銀行等3個銀行帳戶，做為人頭帳戶，提供投資客做為交易的匯款帳戶，每日輸贏以15萬元為最大上限，每日輸贏若小於1萬元，採每周結算，若每日輸贏超過2萬元，就必須當日結算。

經查，供投資客匯款的朱、徐二人銀行帳戶，每日進帳金額都達數百萬元，每周都會以50萬元至150萬元不等金額轉匯，再以現金提領方式清空帳戶，累計總進出金額超過1億元以上。

朱、徐二人到案後供稱，是上網應徵賣面膜，提供銀行帳戶是做為薪資轉帳用，但僅工作數日就離職，否認提供做為地下期貨交易使用。

檢調人員調查，二人均無法提出任何應徵或工作資料，且離職後均未將銀行帳戶領回，新北地檢署認為二人辯詞不足採信，日前依非法經營期貨交易業務罪幫助犯起訴。

新北市朱姓及徐姓男子明知地下期貨為非法交易，竟提供個人名下銀行帳戶，供不法集團做為地下期貨交易匯款帳戶，新北地檢署依非法經營期貨交易業務罪幫助犯起訴。圖／報系資料照
新北市朱姓及徐姓男子明知地下期貨為非法交易，竟提供個人名下銀行帳戶，供不法集團做為地下期貨交易匯款帳戶，新北地檢署依非法經營期貨交易業務罪幫助犯起訴。圖／報系資料照

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