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兒子鑄下擄殺大錯收押 鄰居：凶嫌雙親自責不敢回家
台南市外籍女大生遭梁姓凶嫌擄人殺害，位於高雄阿蓮的梁嫌住家昨天遭人丟雞蛋、踹盆栽洩憤，今天梁家依舊大門深鎖沒有營業，凶嫌雙親也未返家。警方表示，今天持續派員到梁宅維持現場秩序，今天不再有脫序行為。
長榮大學鍾姓女學生遭28歲梁姓凶嫌擄走殺害，並棄屍在高雄大崗山邊坡，梁嫌目前無業住在家中，全案曝光後引發外界憤慨，昨天位於阿蓮區的住家遭人丟雞蛋洩憤，雙親也離家避風頭。
鄰居說，事情發生後，梁家雙親震驚且悲痛，不知如何面對外界眼光，兩人對兒子行徑感到自責不已，這幾天會先離家沉澱心情，等事情平息後再回來。里長陳文曉說，梁家父母承受很大壓力，沒人希望發生這種事，家人是無辜的，盼外界不要打擾。
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