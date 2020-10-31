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中壢警交通大執法 易肇事路段11月起加強取締
桃園市警察局將11月份訂為交通安全月，中壢分局於11月1日起，配合實施交通大執法，以「闖紅燈」、「酒駕」、「超速」、「並排停車」及「行人違規」為取締重點，於中華路、中山東路、中正路等轄內易肇事路段加強執法，希望藉此防制交通事故發生。
警方表示，近來中壢地區發生多起交通事故，經分析肇因以「超速」、「不遵守號誌」、「行人違規穿越道路」為主。中壢地區夜間車輛較少，駕駛人容易超速行駛，稍有不慎即可能釀成重大交通事故，因此中壢警方除邀集專家學者、相關路權機關及地方里長舉行交通工程會勘，藉由深入分析道路設計，具體檢討交通事故的發生原因與防制措施外，將於中華路、中正路路、環中東路、龍岡路等路段實施移動式測速照相，提醒用路人上述路段均為速限50公里，請駕駛人減速慢行。
警方再次呼籲，警察開單取締僅是手段，而非目的，遵守交通規則才是保護自身安全的第一守則；如在路上遇到警察人員時，請不吝給予鼓勵，如有耽誤民眾寶貴時間，亦請配合與見諒，而未來警方亦將持續滾動式檢討各項執法作為，並針對易肇事路段提升見警率，提供民眾一個友善、安全又便利的交通環境。
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