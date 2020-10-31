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不滿女友和人嘿咻 自稱竹聯堂主PORSCHE哥強索600萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子自稱竹聯幫震武堂堂主、綽號「PORSCHE哥」，因得知周姓女友和另名劉姓男子性交，不滿被戴綠帽要周指控劉性侵她，還逼對方簽297萬元本票、勒索300萬元，更痛毆、拿煙燙劉脖子凌虐，法院考量雙方事後和解，依恐嚇取財罪判林有期徒刑6月，可上訴。

檢警調查，林男（49歲）綽號PORSCHE哥，得知周姓女友2017年3月和劉姓男子發生性行為，同年8月16日打給劉恫嚇「約你來不來，我要到店裡找你」，劉擔心經營的居酒屋被砸，心生畏懼只好赴約。

林一下車就對劉嗆聲「你不知道我PORSCHE是誰嗎？敢動大哥的女人」 ，痛罵他三字經、逼下跪，又指示周女對他呼巴掌。未料林仍不罷休，隔天晚上又撂人去劉的居酒屋，恫稱「碰兄弟的女人，在江湖上需要賠償多少錢，始能善了？」

林再逼劉簽6張共297萬元本票，簽立承認性侵周女和解書，事後又另找理由勒索300萬元，痛毆、腳踹甚至拿煙燙劉的脖子，還連續多次砸店恐嚇，當時因刑事局掃黑將他逮捕送辦。

法院審酌，林男遇事不思理性解決，以強暴脅迫方式恫嚇被害人財物，考量他犯後坦承、達成和解，依恐嚇取財罪判林有期徒刑6月，可上訴。

林男不滿女友和劉男性交，痛毆向劉強索600萬元，法院依恐嚇取財罪判林有期徒刑6月。記者曾健祐／攝影
林男不滿女友和劉男性交，痛毆向劉強索600萬元，法院依恐嚇取財罪判林有期徒刑6月。記者曾健祐／攝影

恐嚇 性侵 竹聯幫

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