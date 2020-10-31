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華通少東偷情單身女 法院批毫不避嫌判小三賠45萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

上市公司華通電腦副總吳彭弘今年被週刊直擊和簡姓女子出入愛巢，在大街熊抱、摟腰，甚至接吻、摸屁股，吳的妻子控訴簡女侵害配偶權，痛批通姦除罪化後若不處較高賠償難遏止，簡辯稱是被週刊不實渲染成小三；法院認為，簡公然和有婦之夫舉止親密，判她應賠吳妻45萬元，可上訴。

吳妻主張，簡女約10年前就有侵害她配偶權行為，當時基於家庭、婚姻考量和先生溝通告誡，對方也保證會斷絕與簡聯繫，未料去年雙十連假，簡藉工作事宜傳訊聯繫吳，今年3、4月又被鏡週刊跟拍報導，製成影片在網路、新聞流傳，還經徵信社作廣告使用。

吳妻表示，鏡週刊連續直擊她先生和簡女周六進出愛巢，且互動親密在大家上摟腰擁抱、摸屁股及親吻，簡還捏她先生臉，2人甚至熊抱互摸背部、臀部及胸部，顯已逾越一般社會通念可容忍配偶與異性交往關係，嚴重破壞她配偶權，還得忍受旁人異樣眼光。

吳妻認為，2人關係被她發現後，簡仍繼續和她先生聯絡，還拒簽承諾切結書，只暴露無真正悔過的決心及誠意，且簡女在通姦除罪化後，又傳簡訊給吳，認為若不處以較高的民事賠償，恐怕對其行為無遏阻效力，對簡女求償200萬元。

對此，簡女表示，自己個性單純、單身無心機，因和吳曾為同事，且從事電腦行業、熱愛運動對股票投資有興趣，是聊得來的朋友，從未想破壞家庭，是遭鏡週刊跟拍不實渲染成小三，也對週刊報導事項和吳妻鄭重道歉。

簡女說，對方要求簽的切結書內容不實，要求不准和吳聯繫，若違反賠償金額高達500萬元，萬一日後在工作場合偶遇，就得面臨賠償窘境，她願盡最大心力捐公益金2萬元和解，並稱自己公司受疫情影響被減薪一半，對方先生是上市公司少東，身價數億，生活不虞匱乏，認為求償金過高。

法院根據鏡週刊報導，確認簡女和吳互動親密、遠超一般單純友人互動，且簡明知吳有家室仍毫不避嫌，顯然已侵害配偶權，認為吳妻求償有據。

法院認為，週刊報導影響吳妻家庭美滿，且簡女以擔憂在公共場合和吳不期而遇為由拒簽切結書，顯是自認日後仍有再度侵害配偶權行為，至於本案雖無法逕認簡、吳交往達肉體上關係，但以雙方社經地位，簡不顧眼光和有婦之夫公然親密，判處簡應賠償吳妻45萬元。

法院認為，本案雖無法逕認簡、吳交往達肉體上關係，但以雙方社經地位，簡不顧眼光和有婦之夫公然親密，判處簡應賠償吳妻45萬元。記者曾健祐／攝影
法院認為，本案雖無法逕認簡、吳交往達肉體上關係，但以雙方社經地位，簡不顧眼光和有婦之夫公然親密，判處簡應賠償吳妻45萬元。記者曾健祐／攝影

通姦除罪化 上市公司

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