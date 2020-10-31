越南女偷渡來台遭通緝 鑽冷氣口逃亡仍被逮

30歲范姓越南籍女子坐船偷渡來台，因遭移民署查緝卻未定時報到，還涉營利姦淫猥褻案，遭桃園地檢署發布通緝，桃園八德警方前晚盤查到范女，未料范趁隙逃回租屋處，還將窗型冷氣拆掉鑽冷氣口逃跑，警方加派人力圍捕，最後在頂樓將范女緝捕到案，詢後依入出國移民法及營利姦淫猥褻等兩案通緝，移送地檢署究辦。

八德警方指出，八德派出所前晚10時查訪案件時，盤查到一名疑似逃逸的范姓越南籍女子，原先范女還假意配合警方查證，但回答問題支吾其詞，還想試圖假冒他人身分，但說法破綻百出，被員警識破後，范女就突然衝進2樓租屋處並反鎖房門，員警立即請求警力支援。

范女躲入租屋處後，眼見警方在門外恐無法脫身，竟拆掉房內的窗型冷氣，並從冷氣口處鑽出屋外逃跑，沒想到警方支援人力早已封鎖巷弄道路，范女改徒手攀爬隔壁住家的欄杆爬至頂樓，但最後還是逃不過警網包圍，最後在頂樓遭逮後被帶回派出所。

八德警方查出，范女其實曾來台工作過，但2017年返回越南後，隔年卻以非法手段坐船偷渡來台，期間曾遭移民署查緝，但卻未定時向移民署報到，且又另涉及營利姦淫猥褻案，因此遭桃園地檢署通緝，范女逃亡2年多，最後仍難逃法網遭警方查獲，警方詢後將范女依入出國移民法及營利姦淫猥褻等兩案通緝移送桃園地檢署依法究辦。