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首樁六輕公害訴訟民事求償敗訴 法扶空污律師團將上訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

六輕空汙公害法扶律師團與環團在被判決敗訴後，在法院外舉行記者會控訴法庭未能充分辯論，只依推理判決，將上訴到底。 記者蔡維斌／攝影
六輕空汙公害法扶律師團與環團在被判決敗訴後，在法院外舉行記者會控訴法庭未能充分辯論，只依推理判決，將上訴到底。 記者蔡維斌／攝影

國內第一樁六輕公害集體訴訟案，42人透過六輕空汙公害法扶律師團提出民事訴訟，求償近4千萬元。雲林地院今以肺癌死亡與六輕空汙「難以認定因果關係存在」為由判決駁回。六輕空污案法扶律師團聲明，表示感到遺憾萬分，將與當事人討論後提起上訴。

2015年間，麥寮鄉林姓婦女罹患肺癌過世後，兩名兒子於2018年提起民事訴訟，對六輕廠區內的5家公司（台塑、台塑石化、台化、南亞、麥電）求償820多萬元。

2019年間，法律扶助基金會成立「六輕空污受害者法律扶助專案」，由律師團承接林女案，同時追加麥寮鄉、台西鄉罹患呼吸道疾病的40名民眾為本案共同被告，求償3980萬元。

法扶律師團表示，因相較於法院過往類似重大公害訴訟中，多能適時公開心證，以助於訴訟進行及事實釐清，並准許追加原告，合併審理、判決，以求訴訟經濟。

但於今年9月17日在未事先告知下，就攸關雲林、彰化等地區居民身體健康重大空污案件，突然宣示原告林先生等兩人部分辯論終結，令人感到錯愕。

律師團指出，於訴訟中提出諸多學者研究報告、雲林縣政府環保局和衛生局過往委託相關研究，及台塑等五家公司自行委託健康風險評估計畫等資料，供法院認定台塑等五家公司有無排放致癌空氣污染物，並聲請法院傳喚專家出庭為鑑定證人。

但法官未能准予傳喚律師團為居民聲請的專家出庭為鑑定證人，讓原告等42人得以進一步證明台塑等五家公司污染行為，令人感到無比失望與無奈，亦嚴重不符程序法上的誠信原則。

律師團說，對於今日宣判結果感到遺憾萬分，俟收到判決後，將針對判決內容與當事人討論後提起上訴，並聲請調查相關證據，以捍衛雲林縣麥寮鄉、台西鄉居民健康權益，繼續為這塊土地奮鬥。

律師 六輕 空污

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