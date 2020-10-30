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華碩遭運籌管理部經理聯手外人訛詐1.8億 求償逆轉勝

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平2008年起和經營泰昌全球物流公司的朱志俊、辛玉芬夫妻合謀，佯稱在浦東機場替華碩設專盤專區，集中保管華碩在上海出口的貨物，華碩事後發現沒有這回事，前後損失1億8201萬「服務費」。華碩向龔、朱姓夫妻求償，台北地院原判華碩敗訴，但台灣高等法院今逆轉改判3人連帶賠償全額。

龔介平在2002年至2013年間擔任華碩運籌管理部經理，負責管理貨物航空運輸；朱志俊為泰昌公司實際負責人，妻子辛玉芬名義上為泰昌公司董事長。朱志俊也曾任福達運通公司董事及經理人、天豪全球物流公司的董事和總經理。

華碩電腦主張，龔介平和朱志俊夫妻共謀，從2008年8月間起誑騙在上海浦東「機場大道180號第105號倉庫」替它設專盤專區，集中保管在上海出口貨物，泰昌公司出具發票，龔介平簽核指示撥款。華碩信以為真，依出口貨物重量給「服務費」，共被詐騙616萬9966.36元美元，折合為1億8201萬台幣。

華碩表示，專盤專區應有助降低保費、使保險公司願承保保險，但華碩的保費卻仍逐年增加，且 AXA 保險公司2008年4月間即已承保華碩保險，專盤專區名目則出現在當年8月，專盤專區毫無作用。龔等3人後來想從施故技，在中國重慶再設立專盤專區，但2013年1月間華碩就因專盤專區似無實際作用，深入追查，發現根本是騙局。

華碩認為龔介平等3人不法侵害財產權，應連帶賠償，而朱志俊曾以福達、天豪公司名義向華碩詐取服務費，福達公司被天豪公司購併，天豪公司也應與朱志俊負連帶賠償責任。

高院民事庭認為，龔介平等3人承認有向華碩收取這些費用，但卻提不出能證明105號倉内有專區存在的證據，3人也承認從未提供華碩出口貨物打專盤服務，根本是巧立名目詐領服務費。合議庭認為華碩求償有據，3人應賠償1億8201萬元。

因朱志俊2008年8月間以專區為名目收取服務費時，天豪公司還沒設立，高院認為要天豪承受朱侵權行為所負的連帶損害賠償責任無理，華碩不能向天豪公司索賠。

華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平和經營泰昌全球物流公司的朱志俊、辛玉芬夫妻合謀，佯稱在浦東機場替華碩設專盤專區，向華碩詐取1億8201萬「服務費」。華碩向龔、朱姓夫妻求償，台北地院原判華碩敗訴，但台灣高等法院今逆轉改判3人連帶賠償全額。記者王宏舜／攝影
華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平和經營泰昌全球物流公司的朱志俊、辛玉芬夫妻合謀，佯稱在浦東機場替華碩設專盤專區，向華碩詐取1億8201萬「服務費」。華碩向龔、朱姓夫妻求償，台北地院原判華碩敗訴，但台灣高等法院今逆轉改判3人連帶賠償全額。記者王宏舜／攝影

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