華碩遭運籌管理部經理聯手外人訛詐1.8億 求償逆轉勝

華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平2008年起和經營泰昌全球物流公司的朱志俊、辛玉芬夫妻合謀，佯稱在浦東機場替華碩設專盤專區，集中保管華碩在上海出口的貨物，華碩事後發現沒有這回事，前後損失1億8201萬「服務費」。華碩向龔、朱姓夫妻求償，台北地院原判華碩敗訴，但台灣高等法院今逆轉改判3人連帶賠償全額。

龔介平在2002年至2013年間擔任華碩運籌管理部經理，負責管理貨物航空運輸；朱志俊為泰昌公司實際負責人，妻子辛玉芬名義上為泰昌公司董事長。朱志俊也曾任福達運通公司董事及經理人、天豪全球物流公司的董事和總經理。

華碩電腦主張，龔介平和朱志俊夫妻共謀，從2008年8月間起誑騙在上海浦東「機場大道180號第105號倉庫」替它設專盤專區，集中保管在上海出口貨物，泰昌公司出具發票，龔介平簽核指示撥款。華碩信以為真，依出口貨物重量給「服務費」，共被詐騙616萬9966.36元美元，折合為1億8201萬台幣。

華碩表示，專盤專區應有助降低保費、使保險公司願承保保險，但華碩的保費卻仍逐年增加，且 AXA 保險公司2008年4月間即已承保華碩保險，專盤專區名目則出現在當年8月，專盤專區毫無作用。龔等3人後來想從施故技，在中國重慶再設立專盤專區，但2013年1月間華碩就因專盤專區似無實際作用，深入追查，發現根本是騙局。

華碩認為龔介平等3人不法侵害財產權，應連帶賠償，而朱志俊曾以福達、天豪公司名義向華碩詐取服務費，福達公司被天豪公司購併，天豪公司也應與朱志俊負連帶賠償責任。

高院民事庭認為，龔介平等3人承認有向華碩收取這些費用，但卻提不出能證明105號倉内有專區存在的證據，3人也承認從未提供華碩出口貨物打專盤服務，根本是巧立名目詐領服務費。合議庭認為華碩求償有據，3人應賠償1億8201萬元。