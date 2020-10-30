看政論節目著魔？嗆要殺楊蕙如、蔡英文

彰化縣黃姓男子愛看政論節目，竟在觀看「平論無雙」節目後，在網站留言嗆聲說「我想殺了楊蕙如，這幾天我將會有所行動，包括蔡英文、陳柏惟、高閔琳都在我獵殺範圍…」，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪，判拘役50天。

判決書指出，黃男去年12月間在YouTube 網頁觀看「平論無雙」節目的「說好的中國網軍呢？從PTT 除垢到楊蕙如「被訴」…滿城盡是「民進黨網軍！」影片下方以「劉安妮」之名留恫嚇說「我想殺了楊蕙如，這幾天我將會有所行動，包括蔡英文、陳柏惟、高閔琳都在我獵殺的範圍，不信試看看，有種的話去告我，幹」。

黃男公開在網路上留言恐嚇總統蔡英文、立委陳柏惟、高雄市議員高閔琳與民眾楊蕙如等人，高閔琳因此報警處理，3周後警方在彰化縣某網咖查獲黃男正以「劉安妮」帳號登入YouTube 觀看影片，將他逮獲。