大西洋飲料公司掏空案 前總經理違證交法判9年6月

生產「蘋果西打」的大西洋飲料公司資產疑遭掏空案，新北地院今天宣判，前總經理孫幼英、財務經理鍾素娥依違反證券交易法等罪，各判刑9年6個月、7年6個月，可上訴。

判決書指出，孫幼英擔任大西洋飲料股份有限公司（簡稱大飲公司）常務董事及總經理，與財務經理鍾素娥同時實質掌控國信食品股份有限公司、旭順食品股份有限公司的人事、財務及業務經營權。

國信食品因積欠慶豐銀行新台幣3億9100萬元，其位在新北市新店區秀岡段的土地將被新北地方法院拍賣，孫幼英為挽救國信財務危機，與鍾素娥合謀多起購地、借貸案掏空公司。

2人先是指示大飲公司董事會決議，以1億6000萬元向旭順食品購買台南佳里區不動產，以2億4000萬元向國信食品購買高雄湖內區不動產，並簽立不動產買賣契約。

為能迅速取得土地價款，孫、鍾2人竟要求先行塗銷高雄湖內區不動產先前的抵押權設定，且在尚未移轉登記前，先分別支付1億5700萬元、2億3500萬元的價款給旭順食品、國信食品，均達總買賣價款的98%。

107年8月間，孫、鍾2人再以2億4000萬元向國信食品購買位於新北市新店區不動產，於同月19日與國信食品簽約後旋即轉匯1億5500萬元。

孫、鍾2人還指示董事會決議，將高雄、台南、新北三筆土地交易、共計3302萬多元的土地增值稅款改由大飲公司負擔。

此外，孫、鍾2人明知國信食品遲不辦理高雄湖內區不動產的移轉登記，竟再以該不動產設定抵押權，向大飲公司借款，以大飲公司名義分別貸款6500萬元、1310萬元予國信公司。

至107年12月31日止，國信食品向大飲公司的累計貸款總額已高達1億720萬元，逼近法定上限，孫、鍾2人仍指示董事會，決議同意國信食品以每月償還金額由20萬元提高至40萬元、總還款期限逾32年為條件而向大飲公司借貸資金，另還決議取消大飲公司購買新北市新店區不動產的交易。

孫幼英也在102年至108年3月間，以「假進貨、真付款」的手法，佯以大飲公司有間接透過國信食品、旭順食品向金寶城等8家糖供應商進購糖原料，侵占大飲公司業務資產。

孫、鍾2人利用上述方式，總不法金額達8億餘元。新北地方法院今天宣判，孫幼英違反證券交易法判刑8年2個月，背信罪判刑7年6個月，合併應執行9年6個月；而鍾素娥依違反證券交易法判刑7年6個月，全案仍可上訴。