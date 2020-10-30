首樁六輕公害訴訟判決 42人求償近4千萬元遭駁回

國內第一樁六輕公害集體訴訟案，42人透過六輕空汙公害法扶律師團提出公害訴訟，求償3980萬元，今天下午被雲林地方法院以原告肺癌與六輕空汙「無因果關係」為由駁回，首戰敗訴的環團隨即開記者會指控法院未能盡專業辯論即作出推理判決，將上訴到底。

雲林地方法院庭長王紹銘說明判決結果，強調法院已窮盡調查之力，難以認定原告林女士肺癌死亡，和六輕空汙有因果關係而駁回，裁定同案追加訴訟的40人也一併駁回，全案可上訴。

王紹銘說明，原告林女士104年肺癌過逝，林因患有長期咳嗽病史係肺癌高危險群，生前又沒抽血、尿液等相關檢驗，無客觀醫療數據鑑定可供參考，難以認定與六輕空氣汙染物有直接關連，加上國健署資料顯示六輕設立鄰近鄉鎮肺癌死亡數並未增加，原告只引用一份空汙研究報告，並無針對林女肺癌作出研究，難以推論癌亡與六輕空汙有因果關係，駁回全案。

六輕空汙公害法扶律師團在被判決敗訴後即開記者會表明將上訴力爭到底的決心，律師詹順貴指出，合議庭既認為空汙與肺癌死亡是屬專業認定和判斷，卻不願接受邀請專家蒞庭辯論，或參酌國內外判決結果，僅以推理作判決，令人難以信服。