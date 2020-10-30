快訊

嚇！釣客以為「大魚上鉤」 竟釣出半裸屍體

馬英九挨批美豬政策昨是今非 馬辦：綠營說謊臉不紅、氣不喘

首樁六輕公害訴訟判決 42人求償近4千萬元遭駁回

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

國內第一樁六輕公害集體訴訟案，42人透過六輕空汙公害法扶律師團提出公害訴訟，求償3980萬元，今天下午被雲林地方法院以原告肺癌與六輕空汙「無因果關係」為由駁回，首戰敗訴的環團隨即開記者會指控法院未能盡專業辯論即作出推理判決，將上訴到底。

雲林地方法院庭長王紹銘說明判決結果，強調法院已窮盡調查之力，難以認定原告林女士肺癌死亡，和六輕空汙有因果關係而駁回，裁定同案追加訴訟的40人也一併駁回，全案可上訴。

王紹銘說明，原告林女士104年肺癌過逝，林因患有長期咳嗽病史係肺癌高危險群，生前又沒抽血、尿液等相關檢驗，無客觀醫療數據鑑定可供參考，難以認定與六輕空氣汙染物有直接關連，加上國健署資料顯示六輕設立鄰近鄉鎮肺癌死亡數並未增加，原告只引用一份空汙研究報告，並無針對林女肺癌作出研究，難以推論癌亡與六輕空汙有因果關係，駁回全案。

六輕空汙公害法扶律師團在被判決敗訴後即開記者會表明將上訴力爭到底的決心，律師詹順貴指出，合議庭既認為空汙與肺癌死亡是屬專業認定和判斷，卻不願接受邀請專家蒞庭辯論，或參酌國內外判決結果，僅以推理作判決，令人難以信服。

「六輕致癌、法官救命」，「六輕汙染、害人致命」環團在院外高喊口號表明奮戰決心，六輕汙染聯合求償自救會長黃源河、彰化環盟執行長吳慧君表示，六輕400支煙囪帶來嚴重汙染，諸多研究報告均可舉證，周遭親友多人癌亡，從專家長期研究報告，六輕對健康絕對有一定程度影響，但法律未能與時俱進，沒有專業實論辯證，仍停留在早年推理式的審判，作出如此判決，既是極專業的問題竟還要原告舉證，他們不信公義喚不回，將再上訴奮戰到底。

雲林地院庭長王紹銘說明原告林婦肺癌死亡，無法舉證和六輕空汙有因果關係，全案駁回，原告敗訴。記者蔡維斌／攝影
雲林地院庭長王紹銘說明原告林婦肺癌死亡，無法舉證和六輕空汙有因果關係，全案駁回，原告敗訴。記者蔡維斌／攝影
六輕空汙公害法扶律師團與環團在被判決敗訴後，在法院外舉行記者會控訴法庭未能充分辯論，只依推理判決，將上訴到底。記者蔡維斌／攝影
六輕空汙公害法扶律師團與環團在被判決敗訴後，在法院外舉行記者會控訴法庭未能充分辯論，只依推理判決，將上訴到底。記者蔡維斌／攝影
六輕空汙公害法扶律師團與環團在被判決敗訴後，在法院外舉行記者會控訴法庭未能充分辯論，只依推理判決，將上訴到底。記者蔡維斌／攝影
六輕空汙公害法扶律師團與環團在被判決敗訴後，在法院外舉行記者會控訴法庭未能充分辯論，只依推理判決，將上訴到底。記者蔡維斌／攝影
六輕空汙公害法扶律師團與環團在被判決敗訴後，在法院外舉行記者會控訴法庭未能充分辯論，只依推理判決，將上訴到底。記者蔡維斌／攝影
六輕空汙公害法扶律師團與環團在被判決敗訴後，在法院外舉行記者會控訴法庭未能充分辯論，只依推理判決，將上訴到底。記者蔡維斌／攝影

六輕 肺癌 律師

延伸閱讀

首樁六輕公害訴訟下午5時宣判 42人共同求償3980萬元

認定Qualcomm並未構成市場壟斷 法院駁回FTC提出上訴

新藥給付嚴 患者抗癌 經濟休克

肺癌家族史民眾需定期健檢 症狀發生恐已末期

相關新聞

看政論節目著魔？嗆要殺楊蕙如、蔡英文

彰化縣黃姓男子愛看政論節目，竟在觀看「平論無雙」節目後，在網站留言嗆聲說「我想殺了楊蕙如，這幾天我將會有所行動，包括蔡英...

華碩遭運籌管理部經理聯手外人訛詐1.8億 求償逆轉勝

華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平2008年起和經營泰昌全球物流公司的朱志俊、辛玉芬夫妻合謀，佯稱在浦東機場替華碩設專盤...

松崗炒股聲押「作手」鄭光育 法官裁50萬交保

國寶集團總裁朱國榮被控炒作松崗資產管理公司股票案，台北地檢署昨天再度傳喚朱國榮、股市「作手」鄭光育複訊到深夜，朱國榮獲請...

男拿刀刺死人說「酒醉沒印象」 遭羈押提抗告高院駁回

工人陳仕景不滿遭胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，10日凌晨衝進桃園平鎮的小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後...

不爽前女友被追走 「不點哥」找情敵友人談事情惹風波

綽號「不點哥」的天道盟文山會成員柳堅鑠，去年8月15日凌晨在北市文山區帶來將一名高姓男子帶上車，高男友人見狀趕緊報警「擄...

首樁六輕公害訴訟下午5時宣判 42人共同求償3980萬元

由六輕空汙受害者法律扶助律師團與環境權保障基金會等多個環團，代替因六輕空汙罹癌致死或罹患呼吸道疾病患者所提的公害訴訟，第...

趙建銘等人犯罪所得逾1億罪變重 但「審太久」獲減刑

前總統陳水扁女婿趙建銘15年前兩度參加「三井宴」、涉台開公司內線交易，因最高法院對犯罪所得計算意見不同，案件纏訟至今。高...

太陽花學運占行政院案 最高法院列2大爭點

最高法院今天針對太陽花學運「攻占行政院」上訴開庭進行準備程序，列出煽惑他人犯罪是否違憲、公民不服從與抵抗權要件為何等2大...

太陽花魏揚三審開庭 檢方：要當殉道者就不要說沒違法

太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等7人二審逆轉判依煽惑他人犯罪判魏揚等7人2月至4月不等徒刑；案件上訴，魏揚...

涉掏空大西洋飲料8.8億 前總經理孫幼英判刑9年半

生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，涉嫌掏空公司8.8億資產救自己名下公司，去年4月起，自檢調單位調...

男網友在醫美版分享魔滴隆乳術後心得 竟被代理藥商告

顏姓男子動完魔滴隆乳手術後，去年6月間在PTT「facelift（醫美版）」上分享心得，內容提及網...

SOGO案為何行賄廖國棟？ 白手套：沒收遠東獻金的有限

台北地院審理立委貪瀆案，今天傳喚太平洋流通公司前董事長李恆隆的行賄「白手套」、是知管理顧問公司總經理郭克銘出庭。郭克銘說...

熱門新聞

長榮外籍女大生遭隨機擄殺 嫌犯承認意圖性侵失手勒死

長榮女大生命案 嫌犯自白：上次拉不走、這次改用麻繩

獨／長榮外籍女大生遭擄殺 嫌犯涉擄走另一女大生未遂

驚悚！2歲童從4樓墜下 摔趴地面小手小腳還不停抽動

擄殺女大生嫌犯屢犯案 網轟校方、警方：讓他一試再試

國道3號田寮站追撞砂石車壓扁座艙 貨車司機父子死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。