毆打幼子放任致死 男判刑9年定讞

李姓男子與其陳姓妻子育有多名子女，其中3名子女在6年間身亡且遭棄屍。台南高分院更一審就虐打、遺棄長子致死部分，判處李男9年徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

民國97、98年間，李男與陳女的次子、次女因不明原因死亡，兩人將次子屍體裝入旅行袋，再搭乘計程車到桃園市龜山區棄屍，迄今未尋獲；另將次女屍體埋在雲林縣崙背鄉自宅後方，警方在106年挖出遺體。

李男及陳女棄屍部分，最高法院已於107年間依遺棄屍體罪，分別判刑6年2月、3年6月定讞；至於7歲大長子遭虐死一案，發回更審。

台灣高等法院台南分院更一審認定，李男、陳女為多口之家，大多時間僅仰賴陳女上班賺錢，李男負責在家照顧小孩，卻沉溺電動、脾氣暴躁，又因長子發展遲緩，李男因而時常毆打體罰。

102年9月間，李男見7歲大的長子未主動刷牙，先徒手毆打長子臉部，再拿木棍毆打長子腿部，導致長子無法行走，李男卻放任長子躺在地上休息數日而傷重不治。

陳姓女子見長子遭毆打在地，也未將長子送醫，放任長子因傷重而死亡。李男則將長子屍體裝入黑色塑膠袋，棄屍於雲林縣馬公厝大排水溝出海口，遺體迄今未尋獲。

更一審認為，李男所作所為盡失人父應具備對幼童子女疼愛之心，陳女未能善盡母親的照護責任，兩人因案遭通緝不敢將長子送醫，令長子獨自在地板上躺臥多日後，逐漸失去生命跡象而死亡，兩人所為令人髮指。

更一審依對兒童犯遺棄致死罪，判處李男有期徒刑9年，陳女被判刑7年6月，陳女未上訴而定讞，李男則上訴，但最高法院認為原審判決並無違法，日前駁回李男上訴，全案定讞。