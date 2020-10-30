松崗炒股聲押「作手」鄭光育 法官裁50萬交保

股市「作手」鄭光育。記者賴佩璇／攝影。

國寶集團總裁朱國榮被控炒作松崗資產管理公司股票案，台北地檢署昨天再度傳喚朱國榮、股市「作手」鄭光育複訊到深夜，朱國榮獲請回，聲押鄭光育，台北地院審理，今天駁回聲請，裁定鄭以50萬元交保。

鄭光育先前到案時，檢方諭知他以300萬元交保，今天法官裁定再交保，他涉入炒股案共以350萬元交保，保金須等案件確定後才能領回。

2018年2月至4月間，朱國榮等涉嫌以相對成交等方式炒作松崗股價，從每股20多元炒到最高到90多元，不法獲利破億，調查指，炒股案共有六個集團操盤，公司派及市場派皆有，檢方持續偵辦。

檢調蒐證發現，炒股案除了朱國榮等人涉案外，作手鄭光育也參與，2019年6月14日進行第二波搜索、約談，鄭光育當時到案，被諭令以300萬元交保，昨天再訊鄭光育，祭更強的聲押強制處分。