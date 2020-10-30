黃男留言稱要獵殺議員立委 被依恐嚇罪判拘役50日

黃男在政論節目影片留言版以暱稱「劉安妮」留言指想殺了楊蕙如，立委陳柏惟、高市議員高閔琳也在獵殺範圍，高閔琳報警處理，警方在網咖找到黃男，彰化地院依恐嚇罪判黃男拘役50日。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，去年12月，黃男在彰化縣彰化市一間網咖上網，登入YouTube觀看政論節目影片，在影片下方的留言板，以暱稱劉安妮留言，「我想殺了楊蕙如，這幾天我將會有所行動，包括蔡英文、陳柏惟、高閔琳都在我獵殺的範圍，不信試看看，有種的話去告我，幹」。

有民眾看見留言，向民主進步黨籍高雄市議員高閔琳檢舉，高閔琳向警方報案，警方循線在網咖逮捕正在上網看影片的黃男，檢警訊後將黃男依恐嚇等罪提起公訴。

地院法官審理此案時，根據高閔琳等人證詞以及網路留言翻拍照片，認為黃男留言恐嚇屬實，審酌被告不思理性評論，任意使用言詞恫嚇他人，使告訴人高閔琳心生畏懼，但犯後能坦承犯行，因此依恐嚇危害安全罪，處拘役50日，如易科罰金，以新台幣100元折算一日，全案仍可上訴。