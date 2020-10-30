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船長捲入運毒案判18年 8年多冤獄終平反獲釋

中央社 / 高雄30日電

漁船公司負責人林進龍。 圖／鄭良寬提供
漁船公司負責人林進龍。 圖／鄭良寬提供

高雄漁船船長陳火盛11年前捲入運毒案，101年和漁船公司負責人林進龍同遭判18年入監；林進龍之後平反成功獲判無罪，陳火盛也提再審。高雄高分院日前准予再審並將陳火盛釋放。

高雄高分院合議庭認為，共犯之一的台商林金群在返國歸案受審後供稱，當年是因為陳火盛的船剛好要返台才委託他送貨，但陳火盛、林進龍當時並不知道DVD裡藏毒。因此日前裁定重啟再審，並立即釋放陳火盛。

台商林金群、謝龍宗等人民國98年5月18日在菲律賓購買近6公斤的16塊海洛因磚後，藏在3台DVD內，並委託「得利10號」船長陳火盛送回台灣。林金群並打給林進龍要求幫忙代收，林進龍則指示自己兒子前往拿取。

不過，林進龍兒子前往東港碼頭拿取裝有DVD的紙箱，載到住處準備轉交給前往取貨的謝龍宗妻子時，被檢警當場查獲。但檢方認定林進龍兒子並不知情，因此對林進龍、陳火盛提起公訴。兩人101年8月遭判刑18年定讞，陳火盛同年9月入監服刑。

謝龍宗事後坦承運毒判刑20年定讞；滯留菲律賓的林金群則因另涉詐欺案被捕遣送回台時，承認犯行並為林進龍喊冤。

林進龍101年被判18年定讞後逃亡，並透過冤獄平反協會和律師二度聲請再審成功，最後無罪確定。

冤獄平反協會事後再協助陳火盛提出再審，高雄高分院審理後日前准予裁定，立即停止對陳火盛的執行，陳火盛在入監8年多後成功洗刷冤屈獲釋。

台商 菲律賓

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