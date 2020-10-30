男拿刀刺死人說「酒醉沒印象」 遭羈押提抗告高院駁回
工人陳仕景不滿遭胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，10日凌晨衝進桃園平鎮的小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後跑到中壢的按摩店睡覺。警方2小時逮人，桃園地檢署依殺人罪嫌聲押獲准，陳抗告，台灣高等法院駁回。
警方調查，胡姓男子（45歲）當時和曾姓、吳姓和陳姓友人在南豐路的小吃店喝酒，陳仕景（45歲）恰巧路過，發現胡的小客車停在現場，拿甩棍進入店內攻擊，兩人扭打成一團。
其他友人勸架，驚見胡用手捧住胸口、面容痛苦，這才發現他胸口被陳用刀子刺穿，胡送醫搶救四十多分鐘仍不治。警方隨即逮獲陳，桃檢認為陳嫌疑重大，依殺人罪聲押，桃園地院11日上午裁定陳無保請回、限制住居，引發非議。
桃檢認為陳仕景涉犯殺人重罪，行凶後有棄車轉搭計程車前往養生館的舉動，顯見當時的意識狀況未達到「心神喪失或精神耗弱」程度，加上其有棄車前往他處的行為，有逃亡事實，提抗告。高等法院10月15日撤銷原裁定，發回桃院；桃院事後准押。
這回換陳仕景抗告，他聲稱依案發時的記憶，應是手持甩棍、榔頭「防身」，無殺人故意，為何變成折疊刀「實在沒印象」；案發後不是有意棄車，且當日已酒醉，無法自行開車，才改搭乘計程車到養生館。陳說，案發後都沒離開限制住居處所，無逃亡意圖。
高院認為，陳仕景拿摺疊刀殺人有證人、證物和監視器畫面可佐，胡也因此死亡，犯罪嫌疑重大。陳是觀察到被害人所的位置，才駕車返家拿取作案工具，然後再重回案發地行刺，事後駕車逃逸、轉搭計程車至養生館藏匿，各階段行為都很清楚，顯然不是失去辨識能力，高院認為拿酒醉當辯詞不足採信。
高院認為殺人罪法定刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪，逃匿以規避刑責的可能性很高，合理判斷有畏罪逃亡的動機。
陳仕景承認駕車逃離現場、將車停放在桃園市平鎮區天津街某處，再搭計程車前往養生館。高院指養生館店面位在地下室，一般人會認為藏身較為隱密的養生館地下室包廂，是逃避追緝的典型隱匿行為，陳否認逃亡的說法也不可信。高院認為裁定羈押合理，駁回抗告。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言