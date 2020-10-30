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男拿刀刺死人說「酒醉沒印象」 遭羈押提抗告高院駁回

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

工人陳仕景不滿遭胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，10日凌晨衝進桃園平鎮的小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後跑到中壢的按摩店睡覺。警方2小時逮人，桃園地檢署依殺人罪嫌聲押獲准，陳抗告，台灣高等法院駁回。

警方調查，胡姓男子（45歲）當時和曾姓、吳姓和陳姓友人在南豐路的小吃店喝酒，陳仕景（45歲）恰巧路過，發現胡的小客車停在現場，拿甩棍進入店內攻擊，兩人扭打成一團。

其他友人勸架，驚見胡用手捧住胸口、面容痛苦，這才發現他胸口被陳用刀子刺穿，胡送醫搶救四十多分鐘仍不治。警方隨即逮獲陳，桃檢認為陳嫌疑重大，依殺人罪聲押，桃園地院11日上午裁定陳無保請回、限制住居，引發非議。

桃檢認為陳仕景涉犯殺人重罪，行凶後有棄車轉搭計程車前往養生館的舉動，顯見當時的意識狀況未達到「心神喪失或精神耗弱」程度，加上其有棄車前往他處的行為，有逃亡事實，提抗告。高等法院10月15日撤銷原裁定，發回桃院；桃院事後准押。

這回換陳仕景抗告，他聲稱依案發時的記憶，應是手持甩棍、榔頭「防身」，無殺人故意，為何變成折疊刀「實在沒印象」；案發後不是有意棄車，且當日已酒醉，無法自行開車，才改搭乘計程車到養生館。陳說，案發後都沒離開限制住居處所，無逃亡意圖。

高院認為，陳仕景拿摺疊刀殺人有證人、證物和監視器畫面可佐，胡也因此死亡，犯罪嫌疑重大。陳是觀察到被害人所的位置，才駕車返家拿取作案工具，然後再重回案發地行刺，事後駕車逃逸、轉搭計程車至養生館藏匿，各階段行為都很清楚，顯然不是失去辨識能力，高院認為拿酒醉當辯詞不足採信。

高院認為殺人罪法定刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪，逃匿以規避刑責的可能性很高，合理判斷有畏罪逃亡的動機。

陳仕景承認駕車逃離現場、將車停放在桃園市平鎮區天津街某處，再搭計程車前往養生館。高院指養生館店面位在地下室，一般人會認為藏身較為隱密的養生館地下室包廂，是逃避追緝的典型隱匿行為，陳否認逃亡的說法也不可信。高院認為裁定羈押合理，駁回抗告。

男子陳仕景10日拿折疊刀刺死胡姓友人，2小時後在中壢的按摩店遭警方逮捕。本報資料照片
男子陳仕景10日拿折疊刀刺死胡姓友人，2小時後在中壢的按摩店遭警方逮捕。本報資料照片

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