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首樁六輕公害訴訟下午5時宣判 42人共同求償3980萬元
由六輕空汙受害者法律扶助律師團與環境權保障基金會等多個環團，代替因六輕空汙罹癌致死或罹患呼吸道疾病患者所提的公害訴訟，第一案共75人目前還在審理中，第二案代為求償人數共42人，今天下午5時雲林地方法院民事庭將進行宣判，法扶律師團和環團將在宣判後召開記者會說明宣判結果並發表聲明。
六輕空汙受害者法律扶助律師團詹順貴等人指出，六輕營運20餘年，高獲利的背後卻犧牲鄰近居民的健康，2015年間有75名台西、麥寮等地區可能因空汙罹癌深受病痛之苦，或已故的家屬，向六輕廠區內包括台塑、台塑石化、台化、南亞、麥寮汽電等5家公司，提出民事損害賠償訴訟並求償7千多萬元，目前該案還在法院審理中。
律師團指出，為替偏鄉弱勢居民爭取權益，六輕空污受害者法扶律師團、環境權保障基金會、台西鄉六輕汙染傷害聯合求償自救會、綠色公民行動聯盟等團體從去年陸續在雲林沿海開辦求償訴說明會，引起居民重視，包括已罹癌過逝、罹癌仍治療中及罹患呼吸道疾病者共40人向律師團求助。
律師團說，2018年麥寮林姓兄弟也因母親於2015年罹病逝，自行向法院控告六輕求償800萬元，後來得知律師團成立六輕公害法扶專案，於是併案使第2波求償共42人，並共同提告求償3980萬元，該案於上月17日進行言詞辯論庭，法官突然宣示辯論終結並在今天下午宣判，為保障訴訟原告的權益，律師團將會同環團前往聆判，並在判決後對判決結果發表聲明。
由於這也是雲林六輕建廠20多年來第一起公害求償訴訟宣判，結果如何格外引人關注。
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