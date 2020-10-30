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趙建銘等人犯罪所得逾1億罪變重 但「審太久」獲減刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前總統陳水扁女婿趙建銘15年前兩度參加「三井宴」、涉台開公司內線交易，因最高法院對犯罪所得計算意見不同，案件纏訟至今。高等法院更五審認定共犯不法利益達1億318萬餘元，逾1億「門檻」，屬證券交易法加重內線交易罪，但本案自繫屬第一審法院超過8年，適用速審法減刑，判趙建銘3年8月徒刑。趙辯稱「只是去吃好料」。

更五審另還有三名被告，總統親家趙玉柱遭判4年刑，扣案的427萬餘元沒收，未扣案的3089萬餘元追應發還被害人或沒收、追徵；台開董事長蘇德建被判3年8月徒刑；寬頻房訊總經理游世一遭判刑4年4月，扣案的567萬元和未扣案的6079元沒收。

2005年6、7月間，台開董事會通過165億元聯貸、不良債權融資、不良債權融資等提案，攸關台開能否轉型為專業土地開發公司，或違約交割導致行政院金融重建基金接管，預料台開將可產生約15億元利得，淨值回升至18億元左右。官股股東彰化銀行決議不再持有台開股票，蘇德建擔心台開股權變化將不利政府政策推動，聯繫國票證董事蔡清文轉告「駙馬爺」趙建銘共同購買彰銀的股票，放出「我將推動聯貸案，把信託部切割給日盛銀行，處理不良債權，以及彰銀要賣台開1萬3000張（實際為1萬2100張），有一席公股董事」風聲。

當年7月間，蘇德建二度安排三井宴，趙建銘在聚餐後，告知父親這個消息，趙向蔡清文表示要用母親簡水綿的名義買入。游世一、趙建銘、趙玉柱、蔡清文7月25日共同買入台開公司股票後，再分別賣出，游獲利6647萬餘元，趙玉柱拿到3517萬餘元，蔡清文獲取154萬元，合計1億318萬餘元。

若犯罪所得超過1億元，可處7年以上有期徒刑，高院上訴審、更一審、更二審將所有被告犯罪所得合併計算，總金額都超過1億元，趙建銘都被判刑7年；但更三審、更四審採分別計算，趙各被判4年、3年徒刑。

高院更五審認為四名被告與蔡清文基於共同犯意買賣股票，犯罪所得應合併計算，才能如實反映內線交易的淨利規模、對金融市場交易秩序的危害程度。因2006年台北地院判決時，證交法和刑法沒收新制還未修正，也沒審酌游世一、趙玉柱已繳回部分犯罪所得，加上速審法規範，更五審撤銷改判。

更五審指趙建銘當時不僅是台大醫師，也是總統女婿，智識程度和社經地位高於一般大眾，卻在三井宴中確認買股張數，再轉報父親，讓國人對證交市場的健全和公平產生高度疑慮，但考慮他在偵查中坦認且沒有實際獲利，檢察官求刑8年過重。

趙玉柱在開庭時說「覺得『見笑』不知什麼叫內線交易」，但更五審認定他有相當買賣股票經驗，曾是國小校長，又是總統親家，利用內線交易賺3千多萬還否認犯罪，判他4年徒刑。

本案一審時，台北地院判趙建銘6年、趙玉柱8年4月徒刑，皆併科3000萬罰金；蘇德建、游世一則遭處4年3月徒刑，游世一併科6000萬罰金。

台灣高等法院更五審審理台開案，認為4名被告皆涉犯加重內線交易罪，但因案子自繫屬第一審法院超過8年，適用速審法減刑，判前總統陳水扁女婿趙建銘(圖左)3年8月、趙父趙(圖右)玉柱4年徒刑。趙玉柱遭扣案的427萬餘元沒收，未扣案的3089萬餘元追應發還被害人或沒收、追徵。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院更五審審理台開案，認為4名被告皆涉犯加重內線交易罪，但因案子自繫屬第一審法院超過8年，適用速審法減刑，判前總統陳水扁女婿趙建銘(圖左)3年8月、趙父趙(圖右)玉柱4年徒刑。趙玉柱遭扣案的427萬餘元沒收，未扣案的3089萬餘元追應發還被害人或沒收、追徵。記者王宏舜／攝影

趙建銘 內線交易 台開

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