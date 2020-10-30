快訊

寫著他名字！加路蘭海邊尋獲朱冠甍頭盔內襯、機件殘骸

新增1例！菲籍移工參加確診友人喪禮 來台出關前採檢陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太陽花學運占行政院案 最高法院列2大爭點

中央社 / 台北30日電

針對「太陽花學運」攻占行政院，受命法官整理出本案兩大法律爭點。 聯合報系資料照
針對「太陽花學運」攻占行政院，受命法官整理出本案兩大法律爭點。 聯合報系資料照

最高法院今天針對太陽花學運「攻占行政院」上訴開庭進行準備程序，列出煽惑他人犯罪是否違憲、公民不服從與抵抗權要件為何等2大爭點，將請專家學者到庭提供意見。

最高檢察署檢察官朱朝亮當庭表示，本案行為已達到明顯而立即的危險，不需聲請釋憲，但最高法院認為若有必要，檢方不反對。

朱朝亮說，抵抗權不能隨便用，公民不服從也有非暴力等要件，但本案已構成暴力，並破壞依民主原則制定的法律，相當佩服本案年輕人，但要做殉道者，就不要說自己不違法。

被告魏揚的辯護人律師尤伯祥則表示，抵抗權的根源來自國民主權，當國民認為權利危急、受侵害時，可保衛自己制訂的憲法權利，公民不服從雖是政治學概念，但可透過基本權體系進入法律體系。

受命法官整理出本案兩大法律爭點，包括「刑法第153條第1款煽惑他人犯罪之規定，是否違憲？得否為目的性限縮的合憲性解釋」、「抵抗權或公民不服從之要件如何？能否於個案阻卻違法或減免刑責？」

法官也當庭諭知，將擇期開庭辯論，並就兩大法律爭點請專家學者到庭提供意見。

魏揚親自到庭旁聽，庭後受訪時表示，煽惑他人犯罪違憲，他們當時基於抵抗權、公民不服從的理由從事行動，未來辯論庭將探討煽惑他人犯罪是否違憲及有無必要釋憲，以及抵抗權、公民不服從在國內法律體系是否存在，將是台灣法治、民主重要的里程碑。

台北地檢署民國104年2月10日偵結反服貿抗爭（太陽花學運）衍生3案，其中323攻占行政院部分，魏揚等7人被起訴煽惑他人犯罪，一審判決無罪，另有多名被告被依妨害公務等罪判刑。

檢方及被告分別上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認定魏揚等7人明知行政院有拒馬、蛇籠及駐守員警，仍呼籲不特定多數人占領行政院，有煽惑他人犯罪的故意，撤銷無罪判決，改判有罪。

二審認定，魏揚、陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭及許順治等7人成立煽惑他人犯罪，判2月至4月徒刑，得易科罰金；許順治另涉毀損公務員掌管物品罪，與李冠伶各遭判刑4月，得易科罰金。

案經魏揚等8人提起上訴並聲請言詞辯論，最高法院今天開庭進行準備程序，釐清法律爭點。

魏揚 太陽花學運 行政院

延伸閱讀

太陽花魏揚三審開庭 檢方：要當殉道者就不要說沒違法

太陽花領袖魏揚占行政院有罪 最高法院訂30日開庭

相關新聞

趙建銘等人犯罪所得逾1億罪變重 但「審太久」獲減刑

前總統陳水扁女婿趙建銘15年前兩度參加「三井宴」、涉台開公司內線交易，因最高法院對犯罪所得計算意見不同，案件纏訟至今。高...

太陽花魏揚三審開庭 檢方：要當殉道者就不要說沒違法

太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等7人二審逆轉判依煽惑他人犯罪判魏揚等7人2月至4月不等徒刑；案件上訴，魏揚...

男拿刀刺死人說「酒醉沒印象」 遭羈押提抗告高院駁回

工人陳仕景不滿遭胡姓友人罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，10日凌晨衝進桃園平鎮的小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後...

不爽前女友被追走 「不點哥」找情敵友人談事情惹風波

綽號「不點哥」的天道盟文山會成員柳堅鑠，去年8月15日凌晨在北市文山區帶來將一名高姓男子帶上車，高男友人見狀趕緊報警「擄...

首樁六輕公害訴訟下午5時宣判 42人共同求償3980萬元

由六輕空汙受害者法律扶助律師團與環境權保障基金會等多個環團，代替因六輕空汙罹癌致死或罹患呼吸道疾病患者所提的公害訴訟，第...

太陽花學運占行政院案 最高法院列2大爭點

最高法院今天針對太陽花學運「攻占行政院」上訴開庭進行準備程序，列出煽惑他人犯罪是否違憲、公民不服從與抵抗權要件為何等2大...

涉掏空大西洋飲料8.8億 前總經理孫幼英判刑9年半

生產「蘋果西打」的大西洋飲料股份有限公司前總經理孫幼英，涉嫌掏空公司8.8億資產救自己名下公司，去年4月起，自檢調單位調...

男網友在醫美版分享魔滴隆乳術後心得 竟被代理藥商告

顏姓男子動完魔滴隆乳手術後，去年6月間在PTT「facelift（醫美版）」上分享心得，內容提及網...

SOGO案為何行賄廖國棟？ 白手套：沒收遠東獻金的有限

台北地院審理立委貪瀆案，今天傳喚太平洋流通公司前董事長李恆隆的行賄「白手套」、是知管理顧問公司總經理郭克銘出庭。郭克銘說...

每日賭資45億「TG」賭網中心鎖定大陸賭客 業者遭起訴

以國際足球賽事下注的大型賭網「TG」，專門鎖定大陸賭客，將系統維護中心藏身在台北市松山區一棟住商大樓內，每日賭資竟高達1...

人夫趴車喚妻子慘遭小王飆車害摔死 一家五口獲賠千萬

桃園潘姓男子和已婚的張姓人妻交往，搭蔡姓友人的車要去找朋友，被張的謝姓先生堵到還趴上引擎蓋要攔阻，潘卻教唆蔡以時速100...

學界與實務交流 屏檢舉辦科技偵查與人權保障研討會

法務部日前預告制定「科技偵查法」草案，引發各界討論，另外，科技偵查也引起人權保障的擔憂，屏東地檢署昨天下午舉辦「科技偵查...

熱門新聞

北市男童脫光光在路邊哭收書包 繼母竟在旁怒斥「閉嘴」

長榮外籍女大生遭隨機擄殺 嫌犯承認意圖性侵失手勒死

長榮女大生命案 嫌犯自白：上次拉不走、這次改用麻繩

獨／長榮外籍女大生遭擄殺 嫌犯涉擄走另一女大生未遂

擄殺女大生嫌犯屢犯案 網轟校方、警方：讓他一試再試

台大昆蟲系教授研究室內暴斃 警通知家屬展開調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。