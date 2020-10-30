太陽花學運占行政院案 最高法院列2大爭點

針對「太陽花學運」攻占行政院，受命法官整理出本案兩大法律爭點。 聯合報系資料照

最高法院今天針對太陽花學運「攻占行政院」上訴開庭進行準備程序，列出煽惑他人犯罪是否違憲、公民不服從與抵抗權要件為何等2大爭點，將請專家學者到庭提供意見。

最高檢察署檢察官朱朝亮當庭表示，本案行為已達到明顯而立即的危險，不需聲請釋憲，但最高法院認為若有必要，檢方不反對。

朱朝亮說，抵抗權不能隨便用，公民不服從也有非暴力等要件，但本案已構成暴力，並破壞依民主原則制定的法律，相當佩服本案年輕人，但要做殉道者，就不要說自己不違法。

被告魏揚的辯護人律師尤伯祥則表示，抵抗權的根源來自國民主權，當國民認為權利危急、受侵害時，可保衛自己制訂的憲法權利，公民不服從雖是政治學概念，但可透過基本權體系進入法律體系。

受命法官整理出本案兩大法律爭點，包括「刑法第153條第1款煽惑他人犯罪之規定，是否違憲？得否為目的性限縮的合憲性解釋」、「抵抗權或公民不服從之要件如何？能否於個案阻卻違法或減免刑責？」

法官也當庭諭知，將擇期開庭辯論，並就兩大法律爭點請專家學者到庭提供意見。

魏揚親自到庭旁聽，庭後受訪時表示，煽惑他人犯罪違憲，他們當時基於抵抗權、公民不服從的理由從事行動，未來辯論庭將探討煽惑他人犯罪是否違憲及有無必要釋憲，以及抵抗權、公民不服從在國內法律體系是否存在，將是台灣法治、民主重要的里程碑。

台北地檢署民國104年2月10日偵結反服貿抗爭（太陽花學運）衍生3案，其中323攻占行政院部分，魏揚等7人被起訴煽惑他人犯罪，一審判決無罪，另有多名被告被依妨害公務等罪判刑。

檢方及被告分別上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認定魏揚等7人明知行政院有拒馬、蛇籠及駐守員警，仍呼籲不特定多數人占領行政院，有煽惑他人犯罪的故意，撤銷無罪判決，改判有罪。

二審認定，魏揚、陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭及許順治等7人成立煽惑他人犯罪，判2月至4月徒刑，得易科罰金；許順治另涉毀損公務員掌管物品罪，與李冠伶各遭判刑4月，得易科罰金。

案經魏揚等8人提起上訴並聲請言詞辯論，最高法院今天開庭進行準備程序，釐清法律爭點。