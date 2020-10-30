太陽花魏揚三審開庭 檢方：要當殉道者就不要說沒違法

太陽花學運成員6年前占領行政院，學運領袖魏揚等7人二審逆轉判依煽惑他人犯罪判魏揚等7人2月至4月不等徒刑；案件上訴，魏揚等人聲請言詞辯論，最高法院今開庭行準備程序，釐清法律爭點；檢方庭上指出，既然魏揚等人要當殉道者，就不要說自己不違法。

最高法院開庭經2小時訂定2項爭點，包括刑法第153條煽惑他人犯罪的規定是否違憲，如何做合憲性解釋；其二是抵抗權、公民不服從的要件為何，是否能阻卻違法。法官諭知檢辯雙方應各提出2名專家學者擔任鑑定人，提供法律意見書。

魏揚庭後受訪指出，他認為煽惑他人犯罪有違憲之虞，也認為他們6年前318、323行動都是根據公民不服從、抵抗權；未來最高法院言詞辯論會探討到底煽惑他人犯罪是否違憲，法院是否要做合憲性解釋，或交給大法官釋憲？另我國法律是否存在抵抗權、公民不服從，他認為最高法院對於本案的辯論是台灣民主、法治重要的里程碑。

2014年3月18日晚上，以大學生為主的反服貿群眾突破封鎖線，占領立法院，5天後行政院也被攻占，是政府遷台以來行政院首度遭大規模攻擊。檢方事後依煽惑他人犯罪、妨害公務、侵入住居等罪嫌，陸續起訴132人，行政院前院長林全上任後對126人撤告，但被撤告者中仍有21人涉非告訴乃論罪。

魏揚、陳廷豪、許立等8人被檢方起訴煽惑他人犯罪，一審認為他們或在臉書媒介散布不滿的言詞，或在群眾抗議運動中帶領群眾、提振士氣呼喊口號，並沒有煽惑他人犯罪的犯意，判決無罪。